الرئيس تبون يشرف مع نظيره الموريتاني على انطلاق إنجاز طريق تندوف – الزويرات

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس بتندوف، مع نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، على إعطاء إشارة انطلاق إنجاز الطريق البرّي الرابط بين تندوف بالجزائر، والزويرات في موريتانيا.

ويعتبر هذا الطريق الاستراتيجي الممتدّ على مسافة 840 كيلومتر، أول منشأة ذات أهمية كبرى تنجزها مؤسسات جزائرية خارج حدود البلاد منذ الاستقلال.

وقد تم التوقيع على اتفاقية إنجاز هذا المشروع الحدودي، على هامش زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الجزائر في ديسمبر 2021.

وتشارك في إنجاز هذا المشروع الحيوي نحو 10 مؤسسات جزائرية.كما يتكفل مكتب دراسات جزائري بمتابعة أشغال إنجازه.

وستعود حقوق استغلال الطريق البرّي بعد استكمال أشغال إنجازه، إلى الجزائر. في شكل امتياز مدته 10 سنوات، تجدّد ضمنيا.

ويعكس إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي مرحلة جديدة في العلاقات التاريخية بين الجزائر وموريتانيا. كما من شأنه فتح محاور طرق دولية هامة تسمح بالولوج إلى الأسواق الإفريقية.