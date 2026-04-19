الرئيس تبون يعزّي في وفاة الوزير الأسبق شمس الدين شيتور

الرئيس تبون يعزّي في وفاة الوزير الأسبق شمس الدين شيتور
رئاسة الجمهورية (شبكات)
الرئيس عبد المجيد تبون يعزي في وفاة الوزير الأسبق شمس الدين شيتور.

عزّى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في وفاة الوزير الأسبق والبروفيسور شمس الدين شيتور، في رسالة موجهة إلى عائلة الفقيد.

وكتب الرئيس تبون: “تلقيتُ ببالغ التأثر نبأ وفاة المرحوم البروفيسور شمس الدين شيتور، الذي فقدت الجزائر برحيله أحد أبرز أكاديمييها. فلقد كان له مسار علمي متميز، ميّزته مساهماته وأبحاثه الأكاديمية التي ارتقت إلى مصاف المراجع الجامعية التي يتداولها الطلبة والمختصون في الجامعات ومراكز البحث”.

وذكر الرئيس تبون أن الفقيد، الذي تولى حقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ثم وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وعُيّن لاحقاً عضواً بمجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، “أبان عن مقدرة علمية وكفاءة عالية والتزام وطني صادق، تشهد على مكانته العلمية المرموقة وعلى وفائه للجزائر.

وختم الرئيس تبون رسالة التعزية قائلاً: “لا يسعنا أمام هذا المصاب الجلل إلا أن نتوجه إلى عائلته الكريمة وأهله وذويه والأسرة الجامعية وزملائه أعضاء مجلس الأمة، بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعين المولى عزّ وجلّ أن يتغمده برحمته الواسعة، ويلهم الجميع جميل الصبر والسلوان”.

