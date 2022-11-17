الرئيس تبون يعلن عن قرار بشأن الديون بين الجزائر وكوبا

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، عن إلغاء كل فوائد ديون كوبا لدى الجزائر وتأجيل الدفع إلى إشعار آخر، فضلا عن إعادة توريد المحروقات إليها وإهداء هافانا محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية.

وأكد رئيس الجمهورية عقب محادثات مع نظيره الكوبي ميغيل دياز كانيل برموديز، أن الجانبين اتفقا على إنشاء شركات مختلطة إلى جانب الشراكة في إنتاج الأدوية.

وقال الرئيس تبون: تجمعنا علاقات تاريخية مع كوبا، علاقات تغذت بقيم الحرية والسلم والعدالة، التي نتقاسمها مع كوبا وأوضح: أجدد لكم تضامن الجزائر الدائم مع الشعب الكوبي.

وشدد رئيس الجمهورية: قررنا إعادة تمويل كوبا بالطاقة، مع إعادة بعث العديد من المشاريع في مجالات الصحة، التعليم العالي، والتبادل التجاري.

رئيس كوبا يهنىء الرئيس تبون بعيد ميلاده

وقدّم رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل برموديز، الذي حلّ بالجزائر مساء الأربعاء في زيارة رسمية، تهنئته لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة عيد ميلاده، الموافقة لـ17 نوفمبر.

وقال برموديز في تغريدة على تويتر:”اليوم هو عيد ميلاد مضيفنا عبد المجيد تبون، رئيس ووزير دفاع جمهورية الجزائر منذ 19 ديسمبر 2019″.

ليضيف قائلا:”أهنئكم وأشكركم على اهتمامكم بوفد كوبا في مثل هذا اليوم الشخصي”. في إشارة إلى الاستقبال الذي حظي به من قبل الرئيس تبون يوم الخميس.

رئيس الجمهورية يستقبل نظيره الكوبي

واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، نظيره الكوبي ميغيل دياز كانيل برموديز الذي شرع في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم 3 أيام.

وحسب بيان للرئاسة فقد خص الرئيس تبون رئيس جمهورية ميغيل دياز كانيل بيرموديز، باستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية.

وقبلها، كان رئيس جمهورية كوبا قد وضع، بمقام الشهيد إكليلا من الزهور ووقف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري المخلد لأرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة.

وعقب ذلك، قام ضيف الجزائر بزيارة متحف المجاهد حيث طاف بمختلف أقسامه واستمع إلى شروحات وافية قدمت له حول مختلف الحقب والمراحل التاريخية للجزائر، لاسيما تلك المتعلقة بالكفاح المسلح من أجل استرجاع السيادة الوطنية.

ووصل رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل برموديز إلى الجزائر مساء الأربعاء، في زيارة رسمية. وكان في استقباله بمطار الجزائر الدولي الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن.

وحسب ما أفاد به سفير كوبا لدى الجزائر، فقد جاءت زيارة الرئيس برموديز للجزائر في إطار الاحتفال بمرور 60 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأعلن رئيس كوبا في وقت سابق، عن شروعه في جولة دولية تشمل الجزائر وروسيا وتركيا والصين، لبحث التعاون مع قادة هذه الدول.

وذكر الرئيس الكوبي في سلسلة تغريدات حول هذه الجولة، أنها جاءت بدعوة من قادة الدول المذكورة، من أجل بحث التعاون وقضايا طاقوية ودولية.