الرئيس تبون يقر عفوا رئاسيا لـ 11896 محبوسا

أمضى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد، مرسومين رئاسيين يتعلقان بالعفو لصالح 11896 محكوم عليهم نهائيا والناجحين في التعليم والتكوين المهني، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان “أمضى عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، الأحد، مرسومين رئاسيين، يتعلق الأول بعفو لفائدة الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم اثني عشر شهرا أو يقل عنها”.

أما المرسوم الثاني، فيتعلق بـ”عفو لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا والناجحين في التعليم والتكوين المهني (شهادة التعليم المتوسط، البكالوريا، التخرج من الجامعة وشهادة التكوين المهني والحرفي) إذا كان باقي عقوبتهم يساوي أربعة وعشرين (24) شهرا أو يقل عنها”.

وأشار البيان إلى أنه “يستثنى من مشروع مرسوم العفو الجرائم الموصوفة بأعمال الإرهاب والتخريب، جرائم الفساد المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون 06/01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، القتل العمدي وقتل الأصول وقتل الطفل حديث العهد بالولادة والضرب والجرح العمدي المفضيين للوفاة أو إلى عاهة مستديمة والقتل الخطأ، جرائم الخطف والقبض والحبس والحجز والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب”.

كما يستثنى أيضا “جرائم اختطاف الأشخاص المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 20/15 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، جرائم التهريب والمتاجرة في المخدرات وتهريب المهاجرين، الجرائم المتصلة بعصابات الأحياء ومكافحتها المنصوص والمعاقب عليها بموجب الأمر رقم 20/03 المؤرخ في 30 أوت 2020”.

وبالإضافة إلى ذلك، يستثنى من إجراءات العفو ”الجرائم المتعلقة بالتمييز وخطاب الكراهية، جرائم الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة ومؤسساتها وموظفيها وسلامة ووحدة أرض الوطن، جرائم التجمهر المسلح والتحريض عليه، الجرائم المتعلقة بالإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها في مفهوم الأمر رقم 20/01 المؤرخ في 30جوان 2020 المعدل والمتمم في قانون العقوبات”.

الرئيس تبون يصدر عفوا عن 30 محبوسا محكوم عليهم في قضايا التجمهر

أصدر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عفوا عن 30 محبوسا محكوم عليهم في قضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام.

وكشفت رئاسة الجمهورية ، أن الرئيس تبون اصدر عفوا لصالح محكوم عليهم في قضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام، حيث شمل العفو 30 محبوسا محكوم عليهم في قضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام.

وأوضح ذات المصدر أن الرئيس تبون أقرر تدابير رأفة تكميلية لفائدة 71 شابا لارتكابهم نفس الأفعال.

بيان رئاسة الجمهورية:

عطفا على البيان الصادر عن وزارة العدل أمس، اتخذ، السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء 04 من ذي الحجة 1442 هــ الموافق لـ 14 جويلية 2021، إجراءات عفو لفائدة ثلاثين(30) محبوسا، محكوما عليهم في قضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام، وما ارتبط بهما من أفعال.

كما قرر السيد رئيس الجمهورية من جهة أخرى تدابير رأفة تكميلية لفائدة واحد وسبعين (71) آخرين من الشباب المحبوسين لارتكابهم نفس الأفعال. سيتم الإفراج عنهم للالتحاق بذويهم وعائلاتهم، ابتداء من مساء اليوم.

للعلم، اتخذت هذه التدابير لاستكمال تلك المقررة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 59 لعيدي الاستقلال والشباب المصادفة ليوم 5 يوليو2021.

وزارة العدل تعلن عن إجراءات عفو رئاسية جديدة

وأعلنت وزارة العدل عن إجراءات عفو تكميلية لفائدة المحبوسين بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأوضحت الوزارة، الأربعاء، في بيان لها أن رئيس الجمهورية قرر تدابير رأفة تكميلية بمناسبة عيد الاستقلال والشباب تضاف إلى التدابير المعلن عنها في 4 جويلية الماضي.

وأشارت الوزارة في بيانها أنه سيتم الإعلان عن محتوى التدابير خلال الساعات المقبلة.

الرئيس تبون يعفو عن 60 محبوسا غشوا في البكالوريا

وكانت وزارة العدل قد أعلنت الثلاثاء عن عفو رئاسي أوصى به رئيس الجمهورية، عبد الجيد تبون، لفائدة الشباب المحبوسين لارتكاب أفعال الغش في امتحانات شهادة البكالوريا لسنة 2021.

وجاء في بيان “تعلم وزارة العدل أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك لسنة 2021، أوصى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بتدابير رأفة لفائدة الشباب المحبوسين لارتكاب أفعال الغش في امتحانات شهادة البكالوريا لسنة 2021”.

وأكد البيان “وفي هذا الإطار ستشرع الجهات القضائية المختصة في إتخاذ الإجراءات المناسبة قصد الإفراج عن حوالي ستين (60) شخصا للإلتحاق بذويهم و عائلاتهم قبل نهاية هذا الأسبوع”.