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الجزائر

الرئيس تبون يقر 15 سبتمبر يوما وطنيا للإمام

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يقر 15 سبتمبر يوما وطنيا للإمام

قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تخصيص تاريخ 15 سبتمبر  من كل سنة يوما وطنيا للإمام.

وبعث رئيس الجمهورية، الأربعاء، رسالة للمشاركين في أشغال الملتقى الوطني للشيخ محمد بن الكبير بأدرار، قرأها عنه نيابة وزير الشؤون الدينية والأوقاف يسوف بلمهدي أقر فيها يوم 15 يوما وطنيا للإمام.

كما أشاد الرئيس تبون بالأدوار العلمية والثقافية والاجتماعية للأئمة.

وأضاف رئيس الجمهورية في رسالته أن “الإمام جسد معاني المواطنة وهو يأخذ على عاتقه الإسهام في التربية والتعليم تحقيق معاني الحق والعدالة والأمن والإصلاح”.

كما قام وزير الشؤون الدينية نيابة عن رئيس الجمهورية بتكريم عدد من علماء الجزائر، بمناسبة أشغال الملتقى الوطني للشيخ محمد بن الكبير في طبعته التاسعة عشرة، بعنوان (الإمام، رسالة دينية وقيمة وطنية) بولاية أدرار.

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