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الرئيس تبون ينصّب المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية
الجزائر

الرئيس تبون ينصّب المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون ينصّب المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية

نصّب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية.

وحسب بيان للرئاسة، ستمتد صلاحيات المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية إلى كلّ القطاعات. باستثناء الدفاع الوطني والأعمال القضائية.

 وأعلن رئيس الجمهورية أواخر نوفمبر الماضي، عن استحداث المفتشية العامة للرئاسة، لتتولى مهام مراقبة نشاط المسؤولين.

وحسب ما جاء في حديث سابق للرئيس تبون مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية. “ستقوم المفتشية الجديدة، ضمن نشاطاتها الرقابية، بإيفاد مفتشين إلى الولايات للتواصل مع جميع فئات المجتمع من طلبة وبطالين وغيرهم. للتحرّي بشأن كيفية تسيير مصالح الولاية وعن مدى تطبيق القوانين والقرارات على المستوى المحلّيّ.

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