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الرئيس تبون يهنئ الفريق الجزائري الفائز في مسابقة “هواوي” بالصين

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يهنئ الفريق الجزائري الفائز في مسابقة “هواوي” بالصين
ح.م
جانب من التتويج

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم السبت، الفريق الجزائري الفائز في مسابقة “هواوي” للتكنولوجيا، بمدينة شنزن في الصين.

وقال الرئيس تبون في تغريدة على تويتر: “مبروك لطلبتنا من جامعات و مدارس باتنة، بجاية، الجزائر، الجزائر 1، البليدة 1، سعيدة، سيدي بلعباس، وهران و تلمسان”، معربا عن تطلعه لتحقيق “انتصارات أخرى” في المجال.

واحتل الفريق الجزائري المرتبة الأولى عالميا في المسابقة العالمية للتكنولوجيا، التي نظمتها شركة هواوي الصينية.

وقدم وزير التعليم العالي كمال بداري من جهته، تهنئته للفريق الفائز على صفحته الرسمية عبر فيسبوك.

وجاء في تهنئة الوزير بداري:”سعيد جدا بتتويج أصدقائي الطلبة المشاركين في المسابقة.. نيلهم المرتبة الأولى في منافستين، والمرتبة الثانية في منافستين”.

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