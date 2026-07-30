الرئيس تبون يهنئ المتوجين بثلاث ذهبيات في أولمبياد الإعلام الآلي برواندا

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تلاميذ الثانوية الممثلين للجزائر في أولمبياد الإعلام الآلي برواندا، عقب تتويجهم بثلاث ميداليات ذهبية واحتلالهم المرتبة الأولى إفريقيا في فئة التنافس الحضوري.

وقال رئيس الجمهورية، في رسالة نشرها، مساء الأربعاء، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “أهنئ بكل اعتزاز مرة أخرى تلاميذ الثانوية الممثلين للجزائر في أولمبياد الإعلام الآلي برواندا على افتكاكهم ثلاث ميداليات ذهبية والمرتبة الأولى إفريقيا في فئة التنافس الحضوري”.

وأضاف: “أتمنى لكم كل التوفيق والمزيد من الإنجازات العلمية.. شرفتم الجزائر”.

وتوجت الجزائر بالمرتبة الأولى إفريقيا في فئة التنافس الحضوري ضمن الأولمبياد الإفريقي للإعلام الآلي (PAIO 2026)، الذي احتضنته جمهورية رواندا خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 30 جويلية 2026، بمشاركة 23 دولة إفريقية، من بينها عشر دول شاركت حضوريا.

ونجح الوفد الجزائري في حصد ثلاث ميداليات ذهبية وثلاث ميداليات فضية، ليؤكد بذلك المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها الجزائر في المنافسات العلمية القارية، ويعكس المستوى المتميز الذي بلغته المدرسة الجزائرية وكفاءة تلاميذها في مجالات العلوم والتكنولوجيا.