الرئيس تبون يوجّه رسالتين خطيّتين لرئيس الإمارات وأمير قطر

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رسالتين خطيّتين إلى كل من رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وحسب بيان للخارجية يوم الثلاثاء، ”تتصل رسالتا الرئيس بالعلاقات الأخوية، والتواصل الدائم بينه وبين قائدي البلدين”.

كما تكرّس الرسالتان ”الإرادة المشتركة للرقي بالعلاقات الجزائرية مع الإمارات وقطر، ومواصلة الجهود للدفاع عن قضايا الأمة العربية”.

وقام بتسليم رسالة الرئيس تبون إلى الرئيس الإماراتي، السفير صالح بوشة، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.

فيما سلّم الرسالة الموجّهة إلى أمير قطر، السفير بوجمعة دلمي، المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.