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الجزائر

الرئيس تبون يوقع مرسوما جديدا يخص “تقاعد” أفراد الجالية بالخارج

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يوقع مرسوما جديدا يخص “تقاعد” أفراد الجالية بالخارج

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، مرسوما تنفيذيا يحدد الشروط والكيفيات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد الخاص بالجالية الوطنية.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية ” وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون اليوم الخميس مرسوما رئاسيا يتعلق بالانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأفراد الجالية الوطنية بالخارج، العمال الأجراء منهم وغير الأجراء (رؤساء المؤسسات).”

وتم التوقيع على هذا المرسوم وإحالته إلى الأمانة العامة للحكومة قصد نشره بالجريدة الرسمية.

وكان رئيس الجمهورية قد التزم خلال مختلف زياراته الرسمية إلى الخارج بالاستجابة لهذا الانشغال الذي عبر عنه مرارا أفراد الجالية الوطنية بالخارج.

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