الرائد عز الدين يستعرض دور الإعلام في الصراعات الكبرى

في حديث عن المعارك الدبلوماسية للثورة في إفريقيا

تحدث الرائد عز الدين ضمن جلسات الصالون الدولي للكتاب عن أهمية الإعلام في وقت الثورة التحريرية في قيادة المعركة ضد المستعمر الفرنسي، حيث أبرز القيادي في الثورة التحريرية أن الدور الذي لعبه فريق تحرير المجاهد لا يقل أهمية عن الدور الذي لعبه جنود جيش التحرير في الجبال، حيث واجه الفريق آنذاك بوسائل بسيطة وبدائية أعتى قوة استعمارية بيدها آلة دعائية وإعلامية سلطتها على الثوار والشعب الجزائري في محاولة لكسر معنويات الجزائريين.

من جهة أخرى، أشار الدكتور حسين رمعون على هامش الجلسة التي خصّصت لذكرى 19 مارس إلى الدور الدبلوماسي لفريق المجاهد الإعلامي وخاصة في توجيه الأنظار إلى إفريقيا حيث كانت فرنسا تحاول إقناع هذه الدول أن القضية الجزائرية هي شأن داخلي إلى جانب مسألة فصل الصحراء عن باقي الجزائر، وخصّص رمعون جزءا من محاضرته للحديث عن أعداد المجاهد التي خصّصت لإفريقيا والقضايا الإفريقية في مواجهة الآلة الإعلامية الفرنسية. ورغم تواضع إمكانيات الفريق لكنها تمكنت من قيادة معركة إعلامية ودبلوماسية في إفريقيا لا تقل كفاءة وحنكة عن المعارك التي تمت إدارتها في الجبال.

وفي نفس الموضوع تدخل محمد بونعامة الذي استعرض الانتصارات الدبلوماسية للقيادات الثورية في إفريقيا، حيث تمكنت الجزائر وهي تحت الاستعمار من قيادة وساطة بين سويسرا وكوناكيري، كما تمكنت من ربط الصلة بين شركة “إيني” الايطالية وحقول النفط في ليبيا، واعتبر منشط الندوة جمال يحياوي أن ما حققته الجزائر من انتصارات دبلوماسية حتى وإن كانت تحت الاستعمار جاءها كرد للجميل من طرف الدول التي وفّرت الدعم للقضية الجزائرية مثل سويسرا التي استضافت المفاوضات الجزائرية الفرنسية وكان هذا ردا لجميل الثورة في الوساطة بينها وبين كوناكري في إطلاق سراح أحد الرهائن.