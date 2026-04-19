الرابطة المحترفة الأولى.. تعيين حكام المبارتين المتأخرتين عن الجولة 18

عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم حكام مبارتين متأخرتين عن الجولة الـ18 من الرابطة المحترفة الأولى.

وبرمج لقاء نجم بن عكنون ومولودية الجزائر هذا الثلاثاء، بداية من الساعة الرابعة عصرا، بملعب 20 أوت بالعاصمة.

أما مباراة أولمبيك أقبو وشبيبة القبائل، فستلعب يوم الأربعاء، بداية من الساعة الرابعة عصرا، بملعب الوحدة المغاربية.

وسيدير الحكم أنس عزرين لقاء بن عكنون والمولودية، وسيساعده كل من كليخة محمد رضا وسليماني عبد القادر.

وأسندت مهمة إدارة لقاء أولمبيك أقبو وشبيبة القبائل للحكم يوسف طيب بودربال، ويساعده كل من زرهوني عباس أكرم وبوطيبة بوعلام.