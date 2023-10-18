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رياضة

الرابطة المحترفة الأولى.. تعيين حكام مباريات الجولة الخامسة

عمر سلامي
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الرابطة المحترفة الأولى.. تعيين حكام مباريات الجولة الخامسة
ح.م
تعيين حكام الجولة الخامسة

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، حكام مباريات الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الأولى، المبرمجة يومي الجمعة والسبت.

وتلعب لقاءات الجولة الخامسة يومي الجمعة والسبت المقبلين، وستكون مبتورة من الداربي العاصمي بين اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد المؤجل إلى موعد لاحق.

وسيدير مباراة وفاق سطيف وشبيبة القبائل طاقم تحكيم مكوّن من الحكم الرئيسي لطفي بوكواسة، إبراهيم وريموش.

أما مباراة جمعية الشلف ومولودية الجزائر، فسيديرها الحكم الرئيسي قاموح، بمساعدة كل من بوزيت وبويما.

ويدير مباراة نادي بارادو أمام مولودية وهران الحكم الرئيسي رفيق عوينة، بمساعدة زروقة وعمرون.

ويدير الحكم بلكبير مباراة اتحاد خنشلة و اتحاد بسكرة (تلعب يوم السبت)، ويساعده في المهمة كل من عبان وكليخة.

أما المباراة الثانية المبرمجة يوم السبت،والتي تجمع بين اتحاد واد سوف وشباب قسنطينة فيديرها الحكم الطيب بودربال بمساعدة وارد وقصار.

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