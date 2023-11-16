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رياضة

الرابطة المحترفة الأولى .. تعيين حكام مباريات الجولة السادسة

عمر سلامي
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الرابطة المحترفة الأولى .. تعيين حكام مباريات الجولة السادسة
أرشيف
تعيين حكام الجولة السادسة من المحترف الأول

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، حكام مباريات الجولة السادسة من الرابطة المحترفة الأولى، التي تلعب الجمعة والسبت..

وسيدير لقاء مولودية الجزائر وشبيبة الساورة، الحكم مصطفى غربال، بمساعدة كل من قوراري وزرهوني.

وتلعب مباراة مولودية الجزائر والضيف شبيبة الساورة، الجمعة بداية من الساعة السادسة بملعب 5 جويلية.

وعينت لجنة التحكيم، الحكم مشاعرية ومساعِديه بن عميرة وبولفلفل، لإدارة لقاء شباب بلوزداد وشبيبة القبائل،

ويستقبل شباب بلوزداد ضِيفِه شبيبة القبائل، هذا الأحد بملعب 5 جويلية، بداية من الساعة 19:00.

وسيدير الحكم الرئيسي بلكبير مباراة شباب قسنطينة ونجم مقرة المبرمجة الجمعة، بداية من الثالثة ونصف عصرا.

كما عيّن الحكم الرئيسي بوسليماني لإدارة مباراة مولودية وهران واتحاد خنشلة، وهي المباراة التي ستلعب الجمعة بداية من الخامسة إلا ربع.

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