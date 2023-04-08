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رياضة

الرابطة تضبط مواعيد المباريات المتأخرة

عمر سلامي
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الرابطة تضبط مواعيد المباريات المتأخرة
ح.م
شعار رابطة كرة القدم المحترفة

حددت رابطة كرة القدم المحترفة، مواعيد كل اللقاءات السبعة المتأخرة عن المحترف الأول.

وأكدت الرابطة على موقعها الرسمي، أن لقاء نجم مقرة أمام مولودية الجزائر (الجولة 19) و اتحاد خنشلة – اتحاد العاصمة (الجولة 17)، ولقاء شباب بلوزداد أمام نادي بارادو المتأخر عن نفس الجولة ستلعب في الموعد المحدد سابقا.

وسيجري لقاء النجم والمولودية يوم 11 أفريل، في حين يلعب لقاء اتحاد خنشلة واتحاد العاصمة يوم 12 أفريل، فيما تجرى مباراة بلوزداد وبارادو يوم 13 أفريل الجاري.

وفي برمجة جديدة، برمجت الرباطة المباراة المتأخرة عن الجولة الـ18 شبيبة القبائل واتحاد العاصمة يوم 16 أفريل، ولقاء مولودية وهران وشباب بلوزداد عن نفس الجولة سيلعب يوم 17 أفريل.

أما لقاء شباب قسنطينة ونادي بارادو المتأخر عن الجولة الـ19 فسيلعب يوم 18 أفريل، وفي نفس اليوم سيلعب اللقاء المتأخر، عن الجولة الـ20 بين شبيبة الساورة ونجم مقرة.

وبرمجت لقاءات الجولة الـ23 من الرابطة المحترفة الأولى يوم 5 ماي المقبل.

وسيجرى الدور ثمن النهائي من كأس الجزائر، يومي الجمعة 28والسبت 29 أفريل الجاري.

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