الرابطة تضبط مواعيد المباريات المتأخرة من الجولة الـ16

بطولة المحترف الأول لكرة القدم:

برمجت الرابطة المحترفة لكرة القدم المباراتين المتأخرتين عن الجولة السادسة عشرة من بطولة الرابطة الأولى “موبيليس”، ليوم الأربعاء 25 مارس، وتجمعان اتحاد الجزائر بوفاق سطيف، وشباب بلوزداد بمولودية الجزائر.

وستجرى المباراة بين اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل ابتداء من الساعة 20.00 بملعب 5 جويلية، فيما ستقام المباراة التي تجمع بين شباب بلوزداد والمتصدر مولودية الجزائر على الساعة 17.45 بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وعقب اختتام الجولة الرابعة والعشرين الأربعاء الماضي، لا يزال فريق مولودية الجزائر يتصدر الترتيب برصيد 46 نقطة مع أربع مباريات ناقصة، متقدما بفارق ست نقاط على وصيفه الجديد، شبيبة الساورة (40 نقطة، مباراة ناقصة) وأولمبيك أقبو (39 نقطة، مباراتان

ناقصتان).

ويحتل شباب بلوزداد المركز السابع برصيد 32 نقطة مع خمس مباريات ناقصة، بينما يأتي اتحاد الجزائر في المركز الثامن (مع خمس مباريات ناقصة)، في حين تحتل شبيبة القبائل المركز التاسع مع أربع مباريات ناقصة.