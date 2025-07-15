الرد على مكتتبي عدل 3.. هذا ما أكده بلعريبي

أكد وزير السكن والعمران طارق بلعريبي، الثلاثاء، أن الرد على مكتتبي برنامج “عدل 3” سيكون نهاية شهر جويلية.

وفي تصريح صحفي، على هامش انطلاق أشغال الجمعية العامة 44 لـ “شلتر إفريقيا”، قال الوزير إن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” ستقوم بالرد على ملفات المكتتبين قبل نهاية الشهر الجاري.

وجدد المتحدث ذاته تأكيده على أن السكنات الجديدة لهذه الصيغة ستكون مزودة بالتدفئة المركزية وذلك لأول مرة.

وكانت قد انطلقت عملية التسجيل في برنامج “عدل 3” بتاريخ 5 جويلية 2024، عبر منصة رقمية خاصة بذلك شهدت إقبالا كبيرا للمواطنين الراغبين في الحصول على سكن ضمن هذه الصيغة.

وأعلنت الوكالة عن تسجيل 1.440.340 طلبا منذ فتح المنصة إلى غاية غلقها يوم الخميس 18 جويلية 2024.

وفي 11 مارس 2025، أطلقت وكالة عدل منصة رقمية جديدة خُصصت لتفعيل حسابات المكتتبين ولتحميل الملفات المطلوبة.

واستمرت هذه العملية إلى غاية 20 ماي 2025، ليتم غلق المنصة مؤقتا لتبدأ بذلك رسميًا مرحلة معالجة ودراسة الملفات على مستوى المصالح المختصة.

وفي تصريح سابق، قال وزير السكن إن العدد الإجمالي للمسجلين المقبولين، مبدئيا بلغ مبدئيا مليون و24 ألف و342، فيما لاتزال عملية التحقيقات متواصلة”.

وكشف بلعريبي عن الانتهاء من إجراءات اختيار الأراضي والمقدرة مساحتها بـ 7 ألاف هكتار، موجهة لإنجاز الشطر الأول من البرنامج، وكذا المصادقة على دفاتر الشروط المتعلقة بالدراسات.

وفي ذات الصدد، وقعت الوزارة شهر ماي المنصرم اتفاقية مع البنك الوطني للإسكان والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، تهدف لتحديد شروط وآليات تمويل إنجاز الشطر الأول، المتضمن مئتي ألف وحدة سكنية.

وبخصوص أسعار سكنات هذه الصيغة، أكد بلعريبي أن وكالة عدل عملت على ضبطها لتكون في متناول الجميع، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ستكون مقاربة أو أقل بقليل من ثمن شقق الترقوي المدعم.

من جهة أخرى، كشف المسؤول الأول عن القطاع أن سكنات برنامج “عدل 3” ستكون ولأول مرة مجهزة بالتدفئة المركزية، في خطوة وصفها بلعريبي بالمهمة للحفاظ على أرواح الناس.