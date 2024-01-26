الرّئيس تبون يُهنّئ منتخب كرة اليد

هنّأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المنتخب الوطني الجزائري لِكرة اليد، بعد تأهّله للمونديال ونهائي البطولة الإفريقية.

وكتب الرّئيس تبون عبر منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مبروك للفريق الوطني لكرة اليد، على تأهله المزدوج إلى المونديال ونهائي البطولة الإفريقية..شكرا على هذا الإنجاز الذي أهديتموه للجزائريات والجزائريين، مما يُلزم المسؤولين المعنيين، بوضع كل الإمكانيات بين أيدي هذا الفريق في الحاضر والمستقبل ليحافظ على مستواه.. أتمنى لكم كل التوفيق في النهائي، بحول الله”.

ويخوض المنتخب الوطني لِكرة اليد النّهائي الإفريقي أمام مصر مستضيفة البطولة، هذا السبت. وقبل ذلك كان رجال المدرب الوطني فاروق دهيلي قد حجزوا مقعدا في بطولة العالم، المُقرّر إقامتها في الدانمارك والنرويج وكرواتيا (تنظيم ثلاثي) شهر جانفي من عام 2025.