السرطان عند الأطفال.. الجزائر تحصي 1500 إصابة جديدة سنويا

كشفت رئيسة الجمعية الوطنية لمعالجة أطفال السرطان، أن الجزائر تحصي سنويا 1500 إصابة جديدة، لافتة أن هناك صعوبة في قبول طلبات الاستشفاء بسبب الضغط.

وقالت البروفيسور بوترفاس نبيلة في حوار لإذاعة الجزائر من قسنطينة، أن عدد الأسرة المتوفرة في المصالح غير كاف و لا يتماشى مع هذا الإرتفاع، لاسيما وان الجائحة تسببت في تأخير عمليات التشخيص بالأشعة لأن التجهيزات كانت موجهة لتشخيص الوباء.

وقد عقدت أزمة كورونا من وضعية أطفال السرطان وعائلاتهم-تضيف بوترفاس- في ظل الغلق وغياب وسائل التنقل بين الولايات بالإضافة إلى تأثر الوضعية المالية للكثير من الأسر إضافة إلى النقص الكبير في الأطقم الطبية والشبه طبية بسبب المرض والغيابات.

وأوضحت رئيسة الجمعية الوطنية لمعالجة أطفال السرطان أن الأطفال المرضى وعائلاتهم واجهوا صعوبات كبيرة في التنقل من أجل العلاج خاصة بالولايات الداخلية والجنوب.

وكشفت البروفيسور بوترفاس عن نقص كبير في الأدوية بسبب نقص التمويل وغلق مصانع إنتاجها بالخارج بسبب الجائحة فأطفال السرطان هم فئة هشة صحيا بسبب المرض، كما أن العلاج الكيماوي يضعف الجهاز المناعي لذا فإن إصابتهم بالكوفيد تكون خطرة.

كما أن الإصابة بالكوفيد عند طفل السرطان يسبب تعفنات جرثومية وانهيار كل وظائف الجسم فكل المشاكل المطروحة للتكفل بأطفال السرطان تضاعفت خلال الجائحة -حسب المتحدثة-.

وأوضحت رئيسة الجمعية الوطنية لمعالجة أطفال السرطان، أن الوزارة التي تجاوبت مع الطلب الملح لاقتناء كميات من دواء المتروتريكسان -مضيفة- نتمنى أن تكون هذه الكميات كافية لتلبية الطلب بالمصالح المتخصصة في علاج أطفال السرطان.

كما أن المشكل العويص هو أنه لا يوجد تقييم حقيقي للوضع والكميات الكافية للأدوية، لذا -تضيف- لا يمكننا الجزم أن كميات الدواء التي إقتنتها وزارة الصحة قبل أيام ستكون كافية لذا نتمنى أن تلبي هذه الأدوية حاجاتنا لسنة على الأقل.

وقالت ضيفة إذاعة قسنطينة أن دواء المثوتركسان يستعمل بكثرة لعلاج سرطان الوكيميا وسرطانات العظام عند الأطفال لذا حان الوقت لوضع مخطط لبداية تصنيع دواء المثروتريكسان بالجزائر كما أن مكونات هذا الدواء كلاسيكية معروفة من خمسين سنة، وبإمكان الجزائر تصنيعه محليا بمجمع صيدال. وهذه الخطوة ستقلل من معاناة الأطفال وتخلصنا من التبعية للخارج.

وقالت رئيسة الجمعية الوطنية لمعالجة أطفال السرطان، أن غياب مستشفيات متخصصة لعلاج أطفال السرطان في الجزائر يشكل عائقا كبيرا للتكفل بهذه الفئة كما أن المصالح الموجودة تبقى غير كافية وهي متمركزة بالولايات الكبرى والساحلية، بالإضافة إلى أن هناك نقصا في الأطباء المتخصصين في علاج سرطان الأطفال.

وقالت البروفيسور بوترفاس أن مستشفيات سرطان الكبار ترفض التكفل بأطفال السرطان بسبب نقص الخبرة في طرق علاج هذه الفئة وطبيب الأطفال هو القادر على التكفل بهم لذلك -تؤكد- حان الوقت للتفكير في تكوين أطباء وشبه طبيين متخصصين في علاج أطفال السرطان، كما يجب التفكير بجد أيضا في توفير مصالح علاج لأطفال السرطان بالمدن الداخلية والجنوب.

وتسجل المتحدثة المعاناة اليومية لعائلات الأطفال المرضى في رحلاتهم الشاقة من ولاية إلى أخرى من أجل العثور على مكان للتكفل بأطفالهم مؤكدة أن سرطان الأطفال مكلف من الناحية المادية وكذلك الوقت والوجود الدائم للعائلة وللأطقم الطبية خلال العلاج لتدخل عند حدوث مضاعفات.

وتشير بوترفاس إلى المضاعفات الكبيرة التي تصاحب العلاج الكيماوي عند أطفال السرطان كما أن سرطان الوكيميا والغدد اللمفاوية والأورام الصلبة هي الأكثر إنتشارا عند الأطفال ويشكل العامل دورا مهما في إصابة الطفل بالسرطان بنسبة تتراوح من 05 إلى 10 % بالإضافة إلى أن أطفال التريزوميا عرضة للإصابة بسرطان اللوكيميا بين سن العامين إلى الأربع سنوات وهذا ما يتطلب متابعة خاصة.

وقالت أن منظمتها لا تكتفي بالدور الجمعوي فقط بل إن عملهم يشمل الجانب العلمي كذلك من خلال تكوين الأطقم الطبية وشبه الطبية. فالبرامج التكوينية عبارة عن أيام دراسية وتكوينية يستفيد منها الأطباء المختصون والأطباء العامون والأطقم الطبية في طرق التشخيص والتكفل بالطفل، وتشخيص المشاكل الموجودة.

وأشارت البروفيسور بوترفاس نبيلة أن التلقيح داخل محيط طفل السرطان مهم جدا لحمايته من الإصابة وتعقيداتها، سواء تعلق الأمر بالعائلة أو الطاقم الطبي.

ودعت في الأخير الجهات الوصية إلى ضرورة التكفل الجاد بمشاكل أطفال السرطان وأخذها بعين الاعتبار لتخفيف معاناتهم.