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السعال الجاف المستمر.. طبيب روسي يقدم نصائح للتخلص منه سريعا

جواهر الشروق
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السعال الجاف المستمر.. طبيب روسي يقدم نصائح للتخلص منه سريعا

قدم طبيب روسي جملة من النصائح للتخلص سريعا من السعال الجاف المستمر لعدة أيام، قبل تأزم الحالة الصحية للمريض.

وفقا للدكتور يفغيني بوبوف أخصائي الأمراض الصدرية فإن الشخص يستمر بالسعال الجاف في الأيام الثلاثة الأولى من إصابته بأمراض البرد و بالتهاب الجهاز التنفسي العلوي. وبعد ذلك يبدأ الجسم في إنتاج البلغم ويصبح السعال رطبا.

قد تطول هذه الحالة حسب بوبوف بسبب فرط نشاط الشعب الهوائية التي لا تستجيب للعلاج المستخدم في علاج للسعال. حسب ما أوردت نوفوسيتي على لسان بوبوف.

يقول الطبيب: “بالإضافة إلى اتباع العلاج الذي وصفه الطبيب، من الضروري على المريض اتباع بعض القواعد المساعدة، التي من بينها: الإكثار من تناول المشروبات الدافئة، لأنها تحفز إنتاج البلغم”.

ولأن البلغم يتكون من السوائل، فإن المريض إذا لم يتناول ما يكفي منها، حسب بوبوف فإن تكوين البلغم يتوقف وبالتالي تطول فترة السعال.

وأضاف: “من المفيد أيضا ترطيب الهواء في الغرفة، وهذا مهم بشكل خاص خلال موسم التدفئة، عندما يكون الهواء الداخلي جافا جدا”.

ويشير الطبيب، إلى أن الهواء الجاف في الغرفة يضر بصحة الأشخاص الأصحاء و المرضى بصورة خاصة. لأن الهواء الجاف يؤدي وفقا له إلى جفاف الأغشية المخاطية للجهاز التنفسي حتى لدى الشخص السليم. وإذا كان الشخص مريضا فإن تعافيه يطول ويتأخر.

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