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اقتصاد
بمقدار مليون برميل يوميا

السعودية تعلن عن تمديد خفض إنتاجها من النفط

الشروق أونلاين
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السعودية تعلن عن تمديد خفض إنتاجها من النفط
أرشيف
منشأة نفطية سعودية

أعلنت السعودية يوم الخميس، عن تمديد الخفض التطوّعي لإنتاجها من النفط، بمقدار مليون برميل يوميا، ليشمل شهر سبتمبر.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في المملكة عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، ستقوم الرياض بتمديد الخفض التطوعي الذي بدأت تطبيقه في شهر جويلية، ليشمل شهر سبتمبر. مع إمكانية تمديده وزيادته.

وستراجع إنتاج السعودية من النفط في سبتمبر 2023، إلى ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا. بموجب الخفض التطوّعي الذي يضاف إلى خفض سابق يمتدّ حتى نهاية ديسمبر 2024.

ويأتي هذا التمديد “لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك +، بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها”، يضيف المصدر.

كما أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الخميس، عن تمديد بلاده للخفض الإضافي لإنتاجها من النفط، بمقدار 300 ألف برميل يوميا، ليشمل شهر سبتمبر.

بدورها، قررت الجزائر في وقت سابق، تخفيض إنتاجها من النفط بمقدار 20 ألف برميل يوميا خلال شهر أوت الجاري، “كجزء من الجهود المشتركة لـ أوبك +”.

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