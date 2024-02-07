السعودية: لا علاقات مع إسرائيل قبل الاعتراف بدولة فلسطين

قالت وزارة الخارجية السعودية إن المملكة أبلغت الإدارة الأمريكية موقفها الثابت بأنه لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967.

وأكدت الخارجية السعودية، في بيان لها على أنه “لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وإيقاف العدوان على غزة.”

وشدد البيان، أيضاً، على “الموقف السعودي الثابت تجاه القضية الفلسطينية وضرورة حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة”.

كما أكد البيان على مطلب وقف العدوان على غزة وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.

بيان من وزارة الخارجية فيما يتعلق بالمناقشات الجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مسار السلام العربي – الإسرائيلي pic.twitter.com/0M1fPRYKfz — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 7, 2024

وجاء رد الخارجية السعودية فيما يبدو تعليقاً على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، الذي قال إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد على اهتمامه في إقامة علاقات مع إسرائيل لكنه يريد وضع حد لحرب غزة ومسارا نحو دولة فلسطينية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي للصحافيين، إن إدارة الرئيس جو بايدن تلقت ردا إيجابيا يفيد باستعداد السعودية وإسرائيل لمواصلة المناقشات الخاصة بتطبيع العلاقات بينهما.