السعودية وإيران تنهيان قطيعة عمرها 7 سنوات

أعلنت المملكة العربية السعودية وإيران، الجمعة، في بيان مشترك استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، بعد قطيعة بينهما دامت لـ 7 سنوات.

وأفاد بيان لوزراة الخارجية السعودية أن الرياض وطهران توصلا إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

وأضافت الخارجية السعودية أن الاتفاق يتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

كما اتفق الجانبان على أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، كما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما.

وقد أعرب الجانبان السعودي والإيراني عن تقديرهما وشكرهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021م – 2022م، كما أعرب الجانبان عن تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، الجمعة، تعليقاً على الاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات، إن بلاده ترحب بجهود خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث لـ”الشرق”: “نحن على علم بهذه التقارير، ونحيل الأمر إلى السعوديين لمزيد من التفاصيل”.

وتابع المتحدث: “بوجه عام نرحب بأى جهود للمساعدة على إنهاء الحرب في اليمن وتخفيض التوترات في منطقة الشرق الأوسط “، مشيراً إلى أن “خفض التصعيد والدبلوماسية جنباً إلى جنب مع الردع هما الركائز الأساسية للسياسة التي حددها الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته إلى المنطقة العام الماضي”.