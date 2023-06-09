السعوديون يقترحون على محرز ما يُقارب نصف مليار أورو

كشفت وسيلة إعلام أمريكي، الجمعة، عن تفاصيل صفقة انتداب إدارة نادي الأهلي السعودي للاعب الدولي الجزائري رياض محرز.

ومعلوم أن رئيس نادي الأهلي وليد معاذ زار العاصمة البريطانية لندن الثلاثاء الماضي، لِأمر له صلة بِجلب محرز. لكن السّفرية غلّفتها السرّية من جانب الفريق السعودي، وتضارب الأنباء بِخصوص تفاصيلها لدى الصّحافة البريطانية.

وأوضحت شبكة القنوات التلفزيونية الرياضية الأمريكية، الجمعة، فحوى المفاوضات بين إدارتَي ناديَي الأهلي السعودي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

واقترحت إدارة نادي الأهلي مبلغا ماليا سنويا قيمته 100 مليون أورو، ويتضمّن الأجرة والمنح. مع إمضاء محرز عقدا مدّته موسمَين انطلاقا من هذه الصّائفة (200 مليون أورو أوربع مليار في المجموع)، يُقرن بِإمكانية تمديده بِعام آخر في جويلية 2025 (يتحوّل الرّقم إلى 300 مليون أورو أو ما يُقارب نصف مليار أورو).

وما زال الجناح رياض محرز (32 سنة) يرتبط مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بِعقد تنقضي مدّته في صيف 2025، مع راتب سنوي يقترب من رقم 10 ملايين أورو.

ووفقا للمصدر، فإن ترسيم صفقة الانتقال أو رفضها سيتحدّد بعد مشاركة رياض محرز مع فريقه “السّيتي” سهرة السبت المقبل، ضد نادي الإنتر الإيطالي، لِحساب نهائي رابطة أبطال أوروبا.