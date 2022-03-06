السفيرة الأمريكية بالجزائر: تاغيت قطعة من الجنة

وصفت السفيرة الأمريكية بالجزائر، أليزابيث مور أوبين، منطقة تاغيت بأنها قطعة من الجنة، والكنز والمكان الساحر والخلاب الذي وقعت في حبه.

وقالت مور أوبين، إن العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية قوية ومهمة وسنستمر في تقويتها وتعميقها من خلال الحوار الاستراتيجي الثنائي” المقبل.

وأشارت على هامش زيارتها إلى قصر تاغيت ببشار إلى أن “العمل المشترك من أجل تنظيم وإنجاح” تظاهرة “وان بيت الصحراء” ” دليل على نوعية العلاقات العميقة والواسعة التي تتشاركها البلدان”.

وأكدت “استمرارها في العمل على تقوية وتعميق هذه العلاقات، وهو مهم جدا بالنسبة للولايات المتحدة”.

واعتبرت أليزابيث أن إقامة برنامج ثقافي دبلوماسي مشترك بين البلدين”دليل على أن الجزائر والصحراء الجزائرية بالخصوص وجهة سياحية بامتياز سواء للجزائريين أو للأجانب” بحسب وكالة الأنباء الجزائرية التي نقلت الخبر.

وتعد هذه الزيارة التي قادتها لتاغيت ببشار أول خرجة لأوبين بعد اعتمادها كسفيرة في الجزائر قبل شهر، ما يدل على أن “الجنوب مهم جدا”، وأن “إقامة هذه التظاهرة في الجنوب نظرا للموقع الجغرافي الذي يضم العديد من الأنواع الموسيقية التي تعتبر جذورا لبعض الموسيقى الأمريكية وأيضا لجمال وأهمية هذا الجزء من الجزائر”.

وأشادت بالتعاون والجهود المبذولة بين الحكومتين لإنجاح هذا البرنامج الذي “يجمع موسيقيين ويمزج أساليب موسيقية من الولايات المتحدة والجزائر وبلدان إفريقية مجاورة للجزائر في هذا الحدث الرائع والفريد من نوعه”.

هذا واختتمت، السبت، فعاليات” وان بيت الصحراء”التي نظمتها السفارة الأمريكية بالجزائر بالتعاون مع وزارة الثقافة والفنون بإقامة حفل فني بالقرب من النقوش الصخرية للمدينة.