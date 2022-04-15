السفير الروسي يقترح على الطلبة الجزائريين في أوكرانيا مواصلة الدراسة في بلاده مجانا

عبرت الحكومة الروسية ممثلة في سفيرها بالجزائر عن استعدادها لاستقبال الطلبة الجزائريين الذين كانوا يزاولون دراستهم بأوكرانيا بالجامعات الروسية لمواصلة تعليمهم بشكل مجاني.

وأكد النائب البرلماني علي محمد ربيج عقب لقائه بالسفير الروسي بالجزائر إيغور بيلاييف الذي أقام مأدبة إفطار جماعي استعداد روسيا للتكفل بالطلبة الجزائريين

واقترح السفير بمبادرة من الحكومة الروسية استقبال الطلبة الجزائرين الذين كان مسجلين في الجامعات الاوكرانية لمواصلة الدراسة وفي نفس التخصص وبشكل مجاني في روسيا. يضيف المصدر ذاته.