السفير الفلسطيني يشيد باستقبال الجرحى الفلسطينيين في الجزائر

أشاد السفير الفلسطيني لدى الجزائر، فاجي أبو عيطة، باستقبال الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج في الجزائر بمبادرة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الجمعة 29 مارس، فقال سفير دولة فلسطين لدى الجزائر في تصريح صحفي “نشكر الجزائر، البلد الشقيق، ونرحب بشدة بموقف ومبادرة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وتوجيهاته لاستقبال الجرحى الفلسطينيين”.

الدبلوماسي الفلسطيني قال إن 46 فلسطينيا أصيبوا خلال العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة وصلوا إلى الجزائر برفقة 67 شخصا، ليصبح المجموع 113 شخصا.

وأضاف فاجي أبو عيطة “إنه موقف نبيل ومشرف للجزائر، ونحن ندرك الجهود الكبيرة التي يبذلها أشقائنا في الجزائر للقيام بعملية إعادة الجرحى إلى الأراضي الجزائرية من أجل تقديم الرعاية اللازمة لهم”.

وهذه العملية، يقول الدبلوماسي الفلسطيني، توضح “دعم الجزائر المستمر لفلسطين وشعبها”. والتأكيد على أن “هذه المبادرة قادرة على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني”.

نحو التكفل بـ450 طفل فلسطيني مصاب

كما أكد السفير الفلسطيني لدى الجزائر، فاجي أبو عيطة، في تصريحه “رغم كل الألم الذي نشعر به في قلوبنا لشهدائنا وجرحانا، فإن النصر لنا وستقام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وحسب ما أفاد به الهلال الأحمر الجزائري، تم إجلاء 45 طفلا فلسطينيا و 06 جزائريين جرحى إضافة إلى مرافقيهم على متن طائرتين مجهزتين طبيا تابعتين للقوات الجوية الجزائرية قادمتين من مطار القاهرة بمصر.

وسيتم التكفل بالأطفال الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم على مستوى المستشفيات العسكرية ونوادي الجيش بالجزائر، وستوفر لهم كافة الإمكانيات والوسائل لإنجاح هذه العملية ذات الطابع الإنساني.

تأتي هذه العملية تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى التكفل بـ450 طفل فلسطيني مصاب من أجل تلقي العلاج، وسيتم إتباعها بعمليات لاحقة لفائدة فئات أخرى من الجرحى والمصابين.