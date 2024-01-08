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الجزائر
بعد توجيهه أوامر بدراسة وضعية الطلبة الفلسطينيين والتكفل بهم

السفير الفلسطيني يُثمن توجيهات الرئيس تبون

الشروق أونلاين
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السفير الفلسطيني يُثمن توجيهات الرئيس تبون

ثمن سفير دولة فلسطين بالجزائر, فايز أبو عيطة، عاليا توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, بدراسة وضعية الطلبة الفلسطينيين بالجزائر والتكفل بهم, عقب انقطاع الاتصالات بينهم وبين ذويهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء العدوان الصهيوني.

 وقال أبو عيطة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: “نثمن ونقدر عاليا للسيد الرئيس عبد المجيد تبون توجيهاته الفورية للتكفل بالطلبة الفلسطينيين بالجزائر”.

وأردف الدبلوماسي الفلسطيني قائلا : “لقد تكرم السيد الرئيس بقرار التكفل بالطلبة الفلسطينيين في الجزائر”, مجددا شكره “للرئيس تبون ولدولة الجزائر الشقيقة على المواقف الثابتة والدعم المتواصل واللامتناهي للشعب الفلسطيني في كل المجالات”.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أمر، الأحد، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدراسة وضعية الطلبة الفلسطينيين بالجزائر، بهدف التكفل بهم “فورا” عقب انقطاع الاتصالات بينهم وبين ذويهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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