السنغال: المجلس الدستوري يعلن عدم شرعية تأجيل الانتخابات الرئاسية

أعلن المجلس الدستوري في السنغال، عدم شرعية قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية، التي كان من المقرر إجراؤها في الخامس والعشرين من فيفري الجاري.

وكان الرئيس السنغالي ماكي سال قد أعلن في بداية فيفري الجاري تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى. ووافقت أغلبية أعضاء البرلمان السنغالي على تأجيل الانتخابات إلى 15 ديسمبر المقبل.

وقضى المجلس الدستوري في السنغال مساء الخميس بعدم جواز تأجيل الانتخابات، كما ألغى المرسوم الرئاسي الذي تم بموجبه تأجيلها.

وأمر المجلس بإجراء الانتخابات في “أقرب وقت”، على الرغم من أنه لم يعد من الممكن إجراؤها في موعدها الأصلي، يوم 25 من الشهر الجاري.

وكان الرئيس السنغالي الذي تنتهي عهدته يوم 2 أفريل المقبل، قد اقترح إجراء حوار وطني.