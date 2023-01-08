السنغال.. 40 قتيلا في حادث مرور والرئيس يعلن الحداد
أعلن رئيس السنغال ماكي صال، الحداد في البلاد ابتداء من الأحد، بعد مصرع 40 شخصًا في حادث مرور مأساوي.
وكتب الرئيس السنغالي عبر تويتر: “إثر حادث سير خطير توفي 40 شخصا، قررت إعلان حداد وطني لثلاثة أيام ابتداء من اليوم التاسع من يناير”.
وأضاف ماكي صال: “ينعقد مجلس وزاري حاليًا من أجل اتخاذ تدابير صارمة حول السلامة الطرقية والنقل العمومي”.
Suite au grave accident de ce jour à Gniby ayant causé 40 morts, j’ai décidé d’un deuil national de 3 jours à compter du 9 janvier. Un conseil interministériel se tiendra à la même date pour la prise de mesures fermes sur la sécurité routière et le transport public des voyageurs.
— Macky Sall (@Macky_Sall) January 8, 2023
وكان جهاز الإطفاء السنغالي قد أعلن مقتل 40 شخصًا وإصابة 87 آخرين، في حصيلة أولية، إثر تصادم حافلتين.
ووقع حادث السير على الطريق المتوجه نحو “كافرين”، وسط البلاد، ليل السبت إلى الأحد.
وقالت وكالة الأنباء السنغالية إن الحادث وقع بالتحديد على بعد ست كيلومترات من مدينة “كافرين”، حين اصطدمت حافلة قادمة من العاصمة دكار، وأخرى قادمة من مدينة “كيدوغو”.
#Sénégal grave accident à #Gniby près de la ville de #Kaffrine ayant causé 40 morts et de nombreux blessés graves, selon le président @Macky_Sall qui annonce un deuil national de 3 jours dans le pays. pic.twitter.com/DK51cqdqJu
— Radouan Bachiri (@BachiriRadouan) January 8, 2023
وعملت وحدات من جهاز الإطفاء والأمن السنغالي على إنقاذ الضحايا ونقل المصابين إلى المستشفى.