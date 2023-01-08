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السنغال.. 40 قتيلا في حادث مرور والرئيس يعلن الحداد

الشروق أونلاين
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السنغال.. 40 قتيلا في حادث مرور والرئيس يعلن الحداد
ح.م
صورة الحادث

أعلن رئيس السنغال ماكي صال، الحداد في البلاد ابتداء من الأحد، بعد مصرع 40 شخصًا في حادث مرور مأساوي.

وكتب الرئيس السنغالي عبر تويتر: “إثر حادث سير خطير توفي 40 شخصا، قررت إعلان حداد وطني لثلاثة أيام ابتداء من اليوم التاسع من يناير”.

وأضاف ماكي صال: “ينعقد مجلس وزاري حاليًا من أجل اتخاذ تدابير صارمة حول السلامة الطرقية والنقل العمومي”.

وكان جهاز الإطفاء السنغالي قد أعلن مقتل 40 شخصًا وإصابة 87 آخرين، في حصيلة أولية، إثر تصادم حافلتين.

ووقع حادث السير على الطريق المتوجه نحو “كافرين”، وسط البلاد، ليل السبت إلى الأحد.

وقالت وكالة الأنباء السنغالية إن الحادث وقع بالتحديد على بعد ست كيلومترات من مدينة “كافرين”، حين اصطدمت حافلة قادمة من العاصمة دكار، وأخرى قادمة من مدينة “كيدوغو”.

وعملت وحدات من جهاز الإطفاء والأمن السنغالي على إنقاذ الضحايا ونقل المصابين إلى المستشفى.

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