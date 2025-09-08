“السويدي إلكتريك” المصرية تعتزم إطلاق استثمارات جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار في الجزائر

وقّعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار يوم الإثنين، اتفاقية إطار مع شركة “السويدي إليكتريك” المصرية الرائدة في مجال الصناعات الكهربائية، تتضمن نوايا استثمار في الجزائر بقيمة 2.5 مليار دولار.

وتمّ توقيع هذه الاتفاقية من طرف المدير العام للوكالة عمر ركاش، والرئيس المدير العام لشركة “السويدي إلكتريك-الجزائر” مصطفى عوض الحلواني. في إطار الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (IATF 2025).

وتقدّر قيمة نوايا الاستثمار التي تشملها هذه المذكرة بـ 2.5 مليار دولار أمريكي. وهي تغطي عدّة قطاعات من أبرزها الصناعات الكهربائية والطاقات المتجددة.

وتبلغ قيمة استثمارات “السويدي إلكتريك” في الجزائر نحو 20 مليار دولار. تتوزّع على مجالات إنتاج الطاقة وتوزيعها ونقلها، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجدّدة.

وتصدّر منتجات “السويدي إليكتريك” في الجزائر، إلى عدّة دول عبر العالم. على غرار إيطاليا، وغينيا الاستوائية، وتشيلي، وقطر، ومصر، والأردن، والسعودية، وإسبانيا، والبحرين، وتونس، وموريتانيا.

ومن بين هذه الاستثمارات، يبرز مصنع الكابلات في عين الدفلى، الذي ينتج منذ سنة 2008، ما يناهز 30 ألف طن من كابلات النحاس والألومنيوم متعدّدة الوظائف.