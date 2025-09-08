-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
استشهاد العريف الأول عماري سيف الدين خلال عملية بحث وتمشيط في تيبازة
اقتصاد

“السويدي إلكتريك” المصرية تعتزم إطلاق استثمارات جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار في الجزائر

الشروق أونلاين
  • 352
  • 0
“السويدي إلكتريك” المصرية تعتزم إطلاق استثمارات جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار في الجزائر
ح.م
جانب من مراسم التوقيع

وقّعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار يوم الإثنين، اتفاقية إطار مع شركة “السويدي إليكتريك” المصرية الرائدة في مجال الصناعات الكهربائية، تتضمن نوايا استثمار في الجزائر بقيمة 2.5 مليار دولار.

وتمّ توقيع هذه الاتفاقية من طرف المدير العام للوكالة عمر ركاش، والرئيس المدير العام لشركة “السويدي إلكتريك-الجزائر” مصطفى عوض الحلواني. في إطار الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (IATF 2025).

وتقدّر قيمة نوايا الاستثمار التي تشملها هذه المذكرة بـ 2.5 مليار دولار أمريكي. وهي تغطي عدّة قطاعات من أبرزها الصناعات الكهربائية والطاقات المتجددة.

وتبلغ قيمة استثمارات “السويدي إلكتريك” في الجزائر نحو 20 مليار دولار. تتوزّع على مجالات إنتاج الطاقة وتوزيعها ونقلها، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجدّدة.

وتصدّر منتجات “السويدي إليكتريك” في الجزائر، إلى عدّة دول عبر العالم. على غرار إيطاليا، وغينيا الاستوائية، وتشيلي، وقطر، ومصر، والأردن، والسعودية، وإسبانيا، والبحرين، وتونس، وموريتانيا.

ومن بين هذه الاستثمارات، يبرز مصنع الكابلات في عين الدفلى، الذي ينتج منذ سنة 2008، ما يناهز 30 ألف طن من كابلات النحاس والألومنيوم متعدّدة الوظائف.

مقالات ذات صلة
الجزائر ترفع إنتاجها من النفط بمقدار 4000 برميل يوميا

الجزائر ترفع إنتاجها من النفط بمقدار 4000 برميل يوميا

رئيس الجمهورية يأمر بفتح خط جوي تجاري بين الجزائر وتشاد

رئيس الجمهورية يأمر بفتح خط جوي تجاري بين الجزائر وتشاد

2500 مترشحا لمجلس الخبرات الوطنية لصناعة السيارات وقطع الغيار

2500 مترشحا لمجلس الخبرات الوطنية لصناعة السيارات وقطع الغيار

اعتماد قياس ألماني جديد لمركز تنمية الطاقات المتجددة

اعتماد قياس ألماني جديد لمركز تنمية الطاقات المتجددة

نفطال تبحث فرص الشراكة مع رجال الأعمال التشاديين

نفطال تبحث فرص الشراكة مع رجال الأعمال التشاديين

عيون الهند على سوق الجزائر للسيارات والدواء والإلكترونيات والطاقة

عيون الهند على سوق الجزائر للسيارات والدواء والإلكترونيات والطاقة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد