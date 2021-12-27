السيتي يتغنى بآداء محرز في لقاء ليستر.. سجل وصنع وأبدع

محرز بعد تسجيل هدفه في مباراة ليستر سيتي

وصف نادي مانشستر سيتي آداء نجمه الجزائري رياض محرز مساء الأحد، في مباراة ادي ليستر سيتي، بالعظيم، بعد أن سجل هدفا وقدم تمريرة حاسمة في مباراة انتهت بنتيجة عريضة.

ونشر حساب نادي مانشستر سيتي على موقع تويتر تغريدة جاء فيها: آداء عظيم جديد من رياض! سجل.. صنع وأبدع.

كما نشر النادي تغريدة اخرى مرفوقة بصورة لمحرز تحت عنوان: الصدارة في أيدٍ أمينة!

ونشر محرز تغريدة بعد اللقاء جاء فيها: لقاء كبير.. الآن قليل من الراحة وبعدها التركيز على القادم.

وفاز فريق مانشستر سيتي بِنتيجة (6-3) على منافسه نادي ليستر سيتي، في إطار الجولة الـ 19 من عمر منافسة “البريمرليغ”.

وتميّزت هذه المباراة بِالإثارة والتشويق، حيث سجّل فريق مانشستر سيتي رباعية في ظرف 25 دقيقة فقط، ثم قلّص نادي ليستر سيتي النتيجة إلى (3-4) في مدّة 10 دقائق (من 55 إلى 65). قبل أن يُضيف أشبال المدرب جوسيب غوارديولا هدفَين آخرَين في الدقيقتَين الـ 69 والـ 87.

وسجّل الجناح محرز الهدف الثاني لِفريقه “الأزرق السّماوي” من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 14. كما صنع الهدف الخامس بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 69.

ورفع رياض محرز غلّته إلى 5 أهداف و4 تمريرات حاسمة، بِزيّ فريق مانشستر سيتي في بطولة إنجلترا للموسم الحالي.

ويتحوّل الرّقم إلى 12 هدفا و5 تمريرات حاسمة، بِاحتساب كلّ المنافسات الرّسمية للأندية نسخة 2021-2022.

وقدّم رياض محرز عروضا فنية عالية المستوى في هذه المباراة، وكان أحد أفضل اللاعبين فوق المستطيل الأخضر.