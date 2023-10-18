السيسي: نرفض تهجير الفلسطنيين من أرضهم ولن نسمح بتصفية القضية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء، أن مصر ترفض تهجير الفلسطينين من أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية.

وقال السيسي في المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز: “ندين الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح للقوانين الدولية”.

وأضاف الرئيس المصري: “نرفض الممارسات المتعمدة ضد المدنيين وأطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها، ونعمل على تعزيز التعاون مع ألمانيا في تحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط والمنطقة”.

وتابع السيسي: “التصعيد العسكري في قطاع غزة أودى بحياة الآلاف من المدنيين في الجانبين، فاستمرار العمليات العسكرية الحالية سيكون لها تداعيات أمنية وإنسانية يمكن أن تخرج عن السيطرة”.

وأشار عبد الفتاح السيسي إلى أنه لم يتم غلق معبر رفح، “إلا أن القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر حال دون عمله بكفاءة”.

وأكد رئيس مصر أن القضية الفلسطينية هي قضية القضايا ولها تأثير كبير جدا على الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن القاهرة أيدت منذ سنوات تأسيس دولة فلسطينية منزوعة السلاح.