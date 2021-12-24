الشاي مقابل النفط.. سريلانكا تسدد ديوناً بملايين الدولارات لإيران

قال وزير الزراعة في سريلانكا، إن بلاده تعتزم تسوية ديون واردات نفطية سابقة من إيران عن طريق تسديدها مقابل الشاي.

وقال راميش باتيرانا إن بلاده تأمل في إرسال شاي بقيمة 5 ملايين دولار إلى إيران كل شهر لسداد ديون بقيمة 251 مليون دولار.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الزراعة قوله: “إن المخطط الموصى به سيوفر لبلاده العملة الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها لأن التسوية مع إيران ستتم بالروبية السريلانكية من خلال بيع الشاي السيلاني”.

وتعاني سريلانكا من أزمة ديون حادة وأزمة صرف عملات أجنبية تفاقمت بفعل فقدان الدخل السياحي خلال جائحة فيروس كورونا.

يشار إلى أن سريلانكا تنتج نحو 340 مليون كلغ من الشاي سنوياً، وصدرت العام الماضي 265.5 مليون كلغ، بأرباح بلغت 1.24 مليار دولار في عام 2020.

ويعمل ما يقرب من 5% من سكان سريلانكا في صناعة تبلغ كلفتها مليار دولار، فيقطف أوراق الشجر من المنحدرات الجبلية ويعالج الشاي في مصانع المزارع.

وتفيد التقارير بأن سريلانكا ستضطر إلى الوفاء بنحو 4.5 مليار دولار من مدفوعات الديون في العام المقبل، بدء من سداد السندات السيادية الدولية بقيمة 500 مليون دولار في جانفي 2022.