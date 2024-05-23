الشباب السعودي يتفق مع بونجاح

أكدت تقارير إعلامية، أن نادي الشباب السعودي توصل إلى اتفاق مع الدولي الجزائري بغداد بونجاح، لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت صحيفة “اليوم” السعودية، إن الشباب توصل لاتفاق مع بونجاح، ليصبح لاعبا ضمن صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة السعودية: “هناك اتفاق تم بين بغداد بونجاح ونادي الشباب للانتقال إلى صفوف الفريق مطلع الموسم القادم، في صفقة انتقال حر، بعد حسم اللاعب الأمور المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة”.

وسينضم المهاجم الجزائري البالغ من العمر 32 عاما، لصفوف الشباب مجانا، عقب نهاية عقده مع نادي السد القطري في جوانا لمقبل.

وكان نادي السد قد أعلن قبل أيام قليلة رحيل هدافه عن صفوف الفريق عقب نهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة مع النادي امتدت 8 سنوات.