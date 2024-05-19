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رياضة
قال إن الدوري السعودي يعد الوجهة المفضلة بالنسبة إليه

الشباب السعودي ينسحب من صفقة بغداد بونجاح

ع. ع
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الشباب السعودي ينسحب من صفقة بغداد بونجاح

حسم نادي الشباب السعودي، موقفه من التفاوض مع الدولي الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم السد القطري، الذي أكد اقترابه من الدوري السعودي.

وكشف بونجاح عن وجهته المفضلة، في ظل التكهنات المثارة بشأن مستقبله، وقال في تصريحات لشبكة “بي إن سبورتس”، إن الدوري السعودي يعد الوجهة المفضلة بالنسبة له. وكان نادي الشباب فتح خط التفاوض مع المهاجم الجزائري في فترة الانتقالات الشتوية، لكن هذه المفاوضات لم يكتب لها النجاح.

وقالت صحيفة “الشرق الأوسط”، إن نادي الشباب لم يفاوض النجم الجزائري في الفترة الحالية، حيث إن بونجاح كان خيارا لهم في الفترة الشتوية، ولم يفاوضوه بعد ذلك. وتعاقد السد مع اللاعب الجزائري في عام 2016، وقدم بونجاح، مستويات مميزة مع الفريق القطري وقاده للفوز بالعديد من البطولات.

وأعلن السد في وقت سابق، رحيل بغداد بونجاح مهاجم الفريق، في نهاية الموسم الحالي.

علما أن السد حجز مقعدا له في المباراة النهائية لبطولة كأس أمير قطر لكرة القدم 2024 في نسختها 52 بتغلبه على الدحيل (1-0) السبت على ملعب “أحمد بن علي” ضمن الدور نصف النهائي من البطولة.ويدين السد بالفضل في تحقيق الانتصار لمهاجمه أكرم عفيف الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46.

وبلغ السد المباراة النهائية للبطولة المقررة يوم 24 مايو الجاري بملعب “المدينة التعليمية” للمرة التاسعة منذ سنة 2011 بعد أن سبق له الوصول 8 مرات من قبل توج في 5 منها.

وبهذه الخسارة، تبددت أحلام الدحيل الذي فشل بالوصول للنهائي للمرة الخامسة بالمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل بعد أن كان أمله الوحيد تحقيق بطولة كأس الأمير بعد حلوله سادسا في ترتيب البطولة المحلية هذا الموسم.

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