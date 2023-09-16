الشباب من أجل تحقيق بداية موفقة

رابطة أبطال إفريقيا (ذهاب الدور الثاني).. هذا المساء بو رانجرز - شباب بلوزداد

يدشن ممثل الجزائر، فريق شباب بلوزداد، حملته الإفريقية للموسم الكروي الجديد، خارج قواعده بمواجهة نادي بو رانجرز السيراليوني الأحد ابتداء من الساعة الخامسة مساء، لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم بهدف تحقيق بداية موفقة قبل مقابلة الإياب المقررة يوم 30 سبتمبر بملعب ميلود هدفي بوهران.

وشد لاعبو المدرب البلجيكي، سفين فاندينبروك، الرحال إلى مدينة بو، الخميس الفارط، وكلهم أمل في الذهاب إلى أبعد حد من المنافسة ولم لا ترصيع النجمة التي طال انتظارها بعد ثلاثة إخفاقات متتالية بالخروج من المنافسة في ربع النهائي.

ولمعانقة هذا الحلم، لم تتوان إدارة الشباب، بطل الجزائر للموسم الأربعة الأخيرة، في جلب افضل اللاعبين من بينهم عناصر دولية يتقدمهم الحارس رايس وهاب مبولحي، ووسط الميدان عدلان قديورة، فضلا عن المهاجمين عبد الرحمن مزيان وأسامة درفلو.

واستعدادا لهذا الموعد الهام أجرى زملاء الوافد الجديد عبد الرؤوف بن غيث تربصا إعداديا بمدينة طبرقة التونسية، والذي تخللته مباريات ودية، آخرها أمام نادي المرسى التونسي (فوز 3-0) الأحد الفارط، حيث كانت بمثابة المحطة التحضيرية الختامية للمدرب البلجيكي لوضع آخر اللمسات قبل تدوين التشكيلة الأساسية التي سيلعب بها.

وصرح مدرب النادي الجزائري عقب المعسكر التحضيري “راضون عن العمل المنجز خلال التربص بتونس، لكن هناك عملا آخر ينتظرنا”.

وسمحت المقابلة التحضيرية الأخيرة أمام نادي المرسى للمدرب فاندينبروك بتجريب أكبر عدد من اللاعبين تحسبا لمنافسة رابطة الأبطال من بينهم الحارس الدولي رايس مبولحي.

ويعرف النادي “البلوزدادي” منافسه جيدا كونه أقصاه في الموسم الفارط خلال الدور التمهيدي الأول لذات المنافسة (ذهاب 0-0، إياب 3-0).

غير أن مدرب تشكيلة “العقيبة” حذر من مغبة استصغار المنافس، مشيرا في نفس الوقت إلى “ضرورة التأقلم مع الحرارة والرطوبة العاليتين في سيراليون. أهداف الفريق لن تتغير، أولها البحث عن لقب خامس على التوالي، فضلا عن السعي وراء افتكاك الكأس لتحقيق الثنائية وهو تحد آخر. أما فيما يخص رابطة الأبطال فيبقى العائق الوحيد للفريق، وهدفنا الأولي في هذه المنافسة هو الخروج متأهلين من دور المجموعات، ثم التفكير في الذهاب إلى أبعد حد وهو مشروع النادي بأكمله”.

من جانبه، بدا المدافع شعيب كداد واثقا من قدرة فريقه بالذهاب بعيدا في هذه المنافسة الإفريقية بقوله “أمامنا عدة تحديات، لذا أجرينا تحضيرات كما ينبغي، أبرزها الحفاظ على لقب البطولة، فيما تبقى الأدوار الأولى لرابطة الأبطال الإفريقية صعبة، إلا أننا مصممون على تحقيق نتيجة جيدة في سيراليون أمام فريق نعرفه جيدا”.

ويتصدر نادي بو رانجرز البطولة المحلية بفارق خمس نقاط عن الملاحق المباشر مايتي بلاك، علما أن الفريق أزاح في الدور التمهيدي الأول للمنافسة القارية، نادي ليسكر الليبيري (1-1، 0-1).

طاقم نيجيري لإدارة لقاء اليوم

كشفت الاتحادية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، عن هوية الطاقم التحيكيمي الذي سيدير مباراة شباب بلوزداد، ومضيفه بو رانجرز السيراليوني، لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني من منافسة رابطة أبطال إفريقيا، حيث أوكلت “الكاف” مهمة إدارة اللقاء إلى الثلاثي النيجيري جوزيف أودي أوڨابور، ومواطنيه سامويل بواديتاكام وإيغو هوب.

للإشارة فإن مباراة العودة، مقررة يوم الـ30 سبتمبر الجاري، بملعب “ميلود هدفي” بوهران.