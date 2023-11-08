الشراكة مع مصر وملف السيّارات والمنتجات الجزائرية في الصدارة

330 رجل أعمال جزائري في المعرض الإفريقي بالقاهرة

يطير 330 رجل أعمال ومدير مؤسسة عمومية وخاصة، الخميس، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في المعرض التجاري البيني الإفريقي المنتظر بين 9 و15 نوفمبر الجاري، وأيضا في مجلس الأعمال الجزائري المصري والذي ينتظر أن يترأسه مناصفة وزيرا تجارة البلدين بتاريخ 14 نوفمبر الجاري.

ويقول رئيس المركز العربي الإفريقي أمين بوطالبي في تصريح لـ”الشروق” إن الوفد الجزائري يتضمن 330 مشارك من ضمن 380 مسجّل يمثلون 150 شركة، كما سيحضرون 80 ورشة للتعريف بالأسواق المشاركة وفرص العمل والنشاط والاستثمار، حيث ستكون فرصة ذهبية لهؤلاء للتعريف بالمنتج الجزائري، والقطاعات المفتوحة للشراكة وتسهيلات الاستثمار التي تقرها السلطات الجزائرية منذ إقرار قانون استثمار جديد ودخول نصوصه التطبيقية حيز التنفيذ.

ويضيف بوطالبي أن الأولوية ستكون في المعرض البيني الإفريقي المنتظر بداية من الخميس لقطاع السيارات أو الصناعة الميكانيكية، حيث سيتم التركيز على تصنيع المركبات في إفريقيا والفرص المتاحة على هذا المستوى لإنتاج قطع الغيار وأجزاء السيارات وحتى المركبات الكهربائية التي تحظى باهتمام كبير عالميا خلال المرحلة المقبلة، إذ سيمثل الجزائر متعاملون مهتمون على هذا المستوى.

وسيركز المعرض أيضا على قطاع النسيج والصناعات التحويلية والشباب والمؤسسات الناشئة والخدمات والأمن الغذائي كمحور خامس، بحكم أنه يحظى باهتمام واسع من كافة الدول المشاركة، كما سيتم اقتناص فرص لتعزيز التبادل التجاري بين الجزائر والدول الإفريقية الأخرى خاصة مصر، التي سيجمعها مجلس أعمال مع الجزائر بتاريخ 14 نوفمبر.

وحسب بيان للمركز العربي الإفريقي تلقت “الشروق” نسخة منه، نصّب البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أمين بوطالبي مدير المركز العربي الافريقي للاستثمار والتطوير، سفيرا لمنتدى التجارة البينية الإفريقية 2023، المزمع تنظيمه بالعاصمة المصرية القاهرة من 9 إلى 15 نوفمبر 2023، بمشاركة أزيد من 16 ألف عارض من 75 بلدا، ويتوقع توقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية بقيمة 43 مليار دولار.

ويرتقب إقبال أزيد من 16 ألف زائر على المعرض التجاري البيني الإفريقي، 2023 بالقاهرة وهي فرصة يضعها المنظمون أمام المشاركين لتعزيز فرق العمل المشترك بين الوكالات على مستوى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

ويستهدف القائمون على الحدث الاقتصادي الإفريقي عدة قطاعات وهي الزراعة والتصنيع الزراعي، السيارات، الملابس والنسيج والبناء والبنية التحتية، السلع الاستهلاكية، الطاقة، الكهرباء، التمويل، الابتكار، النقل، اللوجستيك، الخدمات، المناجم، السياحة، المواصلات، الشركات الناشئة، الصحة والمنتجات الصيدلانية، التربية، الهجرة، الثقافة.

وسبق لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية أن نشرت عبر موقعها الإلكتروني أنه على هامش المشاركة الرسمية للجزائر في الدورة الثالثة للمعرض التجاري البيني الإفريقي IATF 202 الذي سيقام في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر 2023 بالقاهرة بمصر، تنظم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة منتدى الأعمال الجزائري – المصري يوم 14 نوفمبر 2023.

ويهدف هذا المنتدى إلى دراسة فرص الأعمال والشراكة التي من المحتمل أن تهم مجتمعات الأعمال في كلا البلدين، وهذه المناسبة، تجدر الإشارة أيضا إلى انعقاد يوم اقتصادي حول الجزائر على مستوى موقع المعرض التجاري البيني الإفريقي والذي سيتضمن سلسلة العروض التقديمية المتعلقة بالإمكانات القوية للاقتصاد الجزائري.

وتحقيقا لهذه الغاية، دعت غرفة التجارة الشركات المهتمة بالمشاركة في هذه الفعاليات إلى تأكيد مشاركتها من خلال ملء استمارة المشاركة الإلكترونية المتاحة عبر الموقع.