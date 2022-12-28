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رياضة

الشروع في بيع تذاكر مقابلات “شان” الجزائر الأحد المقبل

الشروق الرياضي
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الشروع في بيع تذاكر مقابلات “شان” الجزائر الأحد المقبل
الأرشيف

تشرع وزارة الشباب والرياضة انطلاقا من الأحد المقبل، في بيع تذاكر مقابلات بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين.

وتحتضن الجزائر منافسة الشان” ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري 2023.

ومعلوم أن المنتخب المحلّي الجزائري سيُشارك في هذه البطولة، رفقة 16 فريقا آخر من القارّة السّمراء. في مقابلات تحتضنها ملاعب: براقي وهران وقسنطينة وعنابة.

وقرّرت وزارة الشباب الرياضة بيع التذاكر عبر منصّة إلكترونية: tadkirati.chan2022.DZ

وحُدّد سعر التذاكر بِثمن رمزي قيمته 200 دينار للبطاقة الواحدة.

وجاء في بيان لِولاية الجزائر نشرته، الأربعاء، في صفحتها الرّسمية بِموقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” أيضا، أن المُتفرّج يُمكنه تسديد ثمن التذكرة بِواسطة الدّفع عبر البطاقة البنكية أو البطاقة الذهبية (يمكن استخدام بطاقة دفع شخص آخر لاقتناء التذاكر)”.

وأضافت أن التذاكر ستكون شخصية تحمل الاسم واللّقب، وأن استظهار بطاقة الهُوِّية ضروري قبيل الدخول إلى الملعب.

وعن تعبئة البيانات في المنصّة الإلكترونية، فيُحدّد المُتفرّج اسم المباراة، ويملأ البيانات الشخصية، ويختار منطقة ومكان الجلوس في الملعب، و كذلك مكان استرجاع التذاكر (لا يُمكن استرجاع التذكرة إلا في المكان الذي تم اختياره).

وبعد طبع وصل الدّفع، يقصد المُتفرّج مكان استرجاع التذاكر الذي تم اختياره مُسبّقا، مرفوقا بِوصل الدّفع في التاريخ المُحدّد عليه (تحديد مدّة ستّة أيام لِاسترجاع تذكرة كل مباراة، وفي حال تجاوز هذه المدّة تلغى التذكرة تلقائيا).

ويُمكن للأولياء اقتناء تذاكر لِأطفالهم، مع السّماح بِالدخول مجانا للأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن ثلاثة أعوام.

وشدّد المُنظّمون على منع دخول الأطفال والمراهقين، إذا حضروا إلى الملاعب دون أوليائهم.

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