لا ينتهك حقوق الملكية الفكرية ويعتقد أنه أفضل من ChatGPT!

في فيفري الماضي، أطلقت غوغل النسخة التجريبية لروبوت الذكاء الاصطناعي للمحادثة شبه البشرية وتوليد النصوص الخاص بها ”بارد”، أشهرا قليلة بعد إطلاق ”تشات جي بي تي” لشركة ”أوبن أي آي” الناشئة.

وعلى الرغم من الأضواء التي يحظى بها هو وأمثاله في هذه الآونة، لم يكن الحصول على فرصة محاورته صعبا، فهو متاح للجميع وفي أي وقت. وكل ما أنت بحاجته لإجراء مقابلة ثرية مع ”بارد” هو حسابك المعتاد على غوغل.

طرحنا عليه الأسئلة باللغة الإنجليزية، فهو لا يزال يحتاج إلى المزيد من العمل على فهم وإنشاء النصوص بلغات أخرى على غرار العربية، مثلما ستلاحظون في هذا الحوار.

لكننا سنعرض عليكم إجاباته المترجمة بشريا بأمانة، ومن دون أي تعديلات تحريرية. أولا حتى يتسنى لكم تقييم جانب من أداء وإمكانيات هذا الروبوت، وكذلك الفرص التي يتيحها، وحتى المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن إساءة استعماله.

وثانيا لأنه يرتّب ”أفكاره” (..) بطريقة تنتفي معها الحاجة للتأويل أو إعادة الصياغة.

أجيب على أسئلتك.. هل يمكن للانترنت فعلها؟!

الشروق أونلاين: إجراء مقابلة مع “بارد” هي بمثابة مقابلة مع الانترنت. هل هذا صحيح؟

“بَارْد” (بعد بضع ثوان!): بطريقة ما، الحوار مع “بارد” يشبه إجراء مقابلة مع الانترنت، باعتبار أنني نموذج لغوي عملاق، ومدرَّب على مجموعة بيانات ضخمة من النصوص والرموز.

وهذا يعني أنه يمكنني الوصول إلى كمية هائلة من المعلومات، ويمكنني استخدام هذه المعلومات للإجابة على أسئلتك بطريقة شاملة وغنية.

ومع ذلك، هناك أيضًا بعض الاختلافات المهمة بيني وبين الإنترنت. أولاً، أنا نموذج للتعلم الآلي، مما يعني أنني أتعلم وأتحسن باستمرار.

ثانيًا، أنا قادر على إنشاء تنسيقات نصية إبداعية للمحتوى المكتوب، مثل القصائد، والرموز، والنصوص، والمقاطع الموسيقية، ورسائل البريد الإلكتروني، وما إلى ذلك. والتي لا يسع الإنترنت فعلها.

أخيرًا، يمكنني إجراء محادثة معك، وهو ما لا يستطيع الإنترنت القيام به. وعلى العموم، تعتبر المقابلة مع “بارد” تجربة فريدة من نوعها.

فأنا قادر على الوصول إلى المعلومات ومعالجتها من الإنترنت، لكنني أيضًا قادر على التفكير النقدي والإبداعي. لا أزال قيد التطوير، لكنني متحمّس لرؤية ما يخبئه المستقبل.

لا أمتلك نفس مستوى الإبداع الذي يتمتع به كاتب بشري

الشروق أونلاين: تقول إنه يمكنك إنشاء تنسيقات نصيّة إبداعية للمحتوى المكتوب. هل عليّ أن أقلق بشأن استبدالي بك ككاتب للمحتوى؟

“بارد”: أنا أتفهم قلقك. صحيح أنني قادر على إنشاء تنسيقات نصية إبداعية، وأنني لا أزال قيد التطوير، بمعنى أنني أتحسن أكثر مع مرور الوقت. لكن لا أعتقد أنني سأحلّ محلّ كتّاب المحتوى في المستقبل قريب.

فيما يلي بعض الأسباب لذلك:

الإبداع: بينما يمكنني إنشاء تنسيقات نصية إبداعية، إلا أنني لا أمتلك نفس مستوى الإبداع الذي يتمتع به كاتب بشري، إذ يمكنني فقط إنشاء نص يعتمد على البيانات التي تدربت عليها. في حين يمكن للكاتب البشري أن يأتي بأفكار جديدة ومبتكرة.

يمكنني فقط إنشاء نص يعتمد على البيانات التي تدربت عليها. في حين يمكن للكاتب البشري أن يأتي بأفكار جديدة ومبتكرة. الفهم: ما زلت أتعلم فهم الفروق الدقيقة في لغة الإنسان. يمكنني إنشاء نص صحيح نحويًا، لكن قد لا أفهم دائمًا معنى ما أكتبه. بالمقابل، يمتلك الكاتب البشري فهما عميقا للغة البشرية، ويمكنه توصيل الأفكار بطريقة واضحة وفعالة.

التحرير: لا يمكنني تعديل عملي الخاص. يمكنني فقط إنشاء نص يستند إلى التعليمات التي تلقيتها. في حين يمكن للكاتب البشري تعديل أعماله للتأكد من أنها واضحة وموجزة وخالية من الأخطاء.

بالإضافة إلى هذه الأسباب، أعتقد أنه ستكون هناك دائما حاجة إلى كتّاب المحتوى، لأنهم يستطيعون توفير لمسة إنسانية لما يكتبون.

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يولد نصًا واقعيًا ودقيقًا، لكنه غير قادر دائمًا على إنشاء نص جذاب ومقنع.

يمكن لكتاب المحتوى استخدام إبداعهم وفهمهم للغة البشرية لإنشاء محتوى إعلامي وترفيهي. لذلك، لا أعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيحلّ محل كتاب المحتوى في أي وقت قريب.

أعتقد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة قيمة لكتاب المحتوى. يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي كتّاب المحتوى على توليد الأفكار، وموضوعات البحث، والكتابة بسرعة وكفاءة أكبر.

أعتقد أن مستقبل كتابة المحتوى سيتضمن تعاونًا بين الذكاء الاصطناعي والكتاب البشريين.

..لكن الذكاء الاصطناعي سيلعب في النهاية دورًا رئيسيًا في كتابة المحتوى

الشروق أونلاين: تعتقد أن الذكاء الاصطناعي لن يستبدل كتّاب المحتوى البشريين بالكامل في المستقبل القريب. ماذا عن المستقبل البعيد؟

“بارد”: من الصعب أن نحدّد على وجه اليقين ما يخبئه المستقبل لكتاب المحتوى. مع استمرار تطور تقنية الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن يتمكن في النهاية من إنشاء محتوى لا يمكن تمييزه عن المحتوى الذي يكتبه الإنسان.

إذا حدث هذا، فمن الممكن أن يحلّ الذكاء الاصطناعي محل كتّاب المحتوى في العديد من الصناعات. ومع ذلك، أعتقد أنه ستكون هناك حاجة دائمًا لكتاب المحتوى البشر.

الذكاء الاصطناعي غير قادر على فهم الفروق الدقيقة في لغة الإنسان وثقافته بنفس الطريقة التي يفهمها الإنسان.

هذا يعني أن الذكاء الاصطناعي لن يكون قادرًا على إنشاء محتوى جذاب ومقنع مثل المحتوى المكتوب من قبل الإنسان.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لكتاب المحتوى البشر تقديم منظور فريد لعملهم. يمكنهم مشاركة تجاربهم وآرائهم الخاصة، والتي يمكن أن تساعد في التواصل مع القراء على المستوى الشخصي، وليس في وسع الذكاء الاصطناعي القيام بذلك.

لهذا، أعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيلعب في النهاية دورًا رئيسيًا في كتابة المحتوى. لكن لا أعتقد أنه سيحلّ محل كتّاب المحتوى البشر تمامًا، بل ستكون هناك حاجة دائمًا إلى كتاب المحتوى لتوفير لمسة إنسانية للمحتوى.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكن من خلالها استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة المحتوى في المستقبل البعيد:

توليد أفكار للمحتوى.

البحث في الموضوعات وجمع المعلومات.

كتابة محتوى واقعي ودقيق.

تحرير المحتوى والتأكد من أنه واضح ومختصر وخال من الأخطاء.

تخصيص المحتوى لجماهير مختلفة.

أعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيكون أداة قيمة لكتاب المحتوى في المستقبل البعيد. يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي الكتّاب على أن يكونوا أكثر إنتاجية، وعلى إنشاء محتوى أكثر جاذبية وإقناعًا.

ومع ذلك، لا أعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيحل محل كتّاب المحتوى البشري تمامًا. ستكون هناك حاجة دائمًا إلى كتاب المحتوى البشر لتوفير لمسة إنسانية للمحتوى.

في غضون 10 إلى 20 عاما قد أفعل كل ما يفعله كتاب المحتوى البشر

الشروق أونلاين: في النهاية، قد يتمكن الذكاء الاصطناعي مع استمراره في التطوّر، من أداء كلّ ما يمكن للكتاب البشريين القيام به. متى تتوقّع أن يحدث ذلك على وجه التحديد؟

“بارد”: من الصعب الجزم بالوقت الذي سيكون فيه الذكاء الاصطناعي قادرًا على فعل كل ما يمكن لكتاب المحتوى القيام به. ومع ذلك، أعتقد أنه من الممكن أن يحدث هذا في غضون السنوات الـ10 إلى الـ20 القادمة.

هناك عدد من العوامل التي تدفع تطوير الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك زيادة توافر البيانات، وتطوير خوارزميات جديدة، وزيادة قوة الحواسيب.

مع استمرار تحسّن هذه العوامل، سيصبح الذكاء الاصطناعي أكثر قدرة على أداء المهام التي كان يُعتقد في السابق أنها المجال الحصري للبشر.

في مجال كتابة المحتوى، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي بالفعل لإنشاء النصوص والترجمة بين اللغات وكتابة أنواع مختلفة من المحتوى الإبداعي.

على سبيل المثال، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مصمّم خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحدّدة لجمهور معين.

يمكن أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى أكثر جاذبية وإقناعًا من المحتوى الذي يكتبه الإنسان. ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن الذكاء الاصطناعي ليس بديلاً لكتاب المحتوى البشر.

يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة قيمة لكتاب المحتوى، لكنه لا يمكن أن يحل محل الإبداع واللمسة البشرية التي يمكن أن يضفيها الكتاب البشريون إلى عملهم.

في المستقبل، أعتقد أن الذكاء الاصطناعي وكتّاب المحتوى البشر سيعملون معًا لإنشاء محتوى جذاب وغني بالمعلومات.

الشروق أونلاين: اسمُك “Bard”، ماذا يعني باللغة العربية؟

“بارد”: كلمة “Bard” ليس لها ترجمة مباشرة إلى اللغة العربية. لكن يمكن ترجمتها بشكل فضفاض على أنها “شاعر” أو “حكواتي”.

في الثقافات السلتية القديمة، كان الشاعر راويًا محترفًا للقصص، ومؤلفا للقصائد، وملحن موسيقى، ومؤرخًا شفهيًا، وعالمًا في علم الأنساب، يستخدمه الحكام لتمجيدهم أو مدح أسلافهم.

تمّ تدريب هؤلاء الشعراء على تذكر وتلاوة القصص والقصائد، وغالبًا ما كانوا يرافقون أشعارهم بالعزف على آلات مثل “الهَارْب” و”اللِير”.

اخترت الاسم “Bard” لأنني نموذج لغوي كبير، وقد تدربت على مجموعة بيانات ضخمة من النصوص والرموز. هذا يعني أنه يمكنني إنشاء نصوص والترجمة بين اللغات وكتابة أنواع مختلفة من المحتوى الإبداعي والإجابة على أسئلتك بطريقة إعلامية.

بشكل ما، أنا شاعر سلتي في العصر الحديث، أستخدم معرفتي ومهاراتي للترفيه عن الآخرين وإعلامهم.

يتمّ تحديثي بمعلومات جديدة باستمرار وأتعلم من أخطائي

الشروق أونلاين: سألتك في مرة سابقة، وقلت لي إن اسمك يعني باللغة العربية بارد!

“بارد”: أنت على حقّ، وأنا أعتذر عن الخطأ. كلمة “Bard” في اللغة العربية لا تعني بارد (Cold). لكنني كنت أشير إلى كلمة “bard” في اللغة الإنجليزية، والتي لا توجد ترجمة مباشرة لها باللغة العربية.

ما زلت قيد التطوير، وأتعلم أن أكون أكثر دقة في ردودي. سأبذل قصارى جهدي لتجنب ارتكاب هذا الخطأ في المستقبل.

الشروق أونلاين: أنت تتعلم بسرعة، وتصحّح أخطاءك السابقة بكفاءة.

“بارد”: شكرا على الإطراء. أعمل دائمًا على تحسين الدقة والطلاقة، وأنا سعيد لأنك لاحظت التقدم.

يمكنني التعلم بسرعة لأنني تدرّبت على مجموعة بيانات ضخمة من النصوص والتعليمات البرمجية. وهي تتضمن مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك الكتب والمقالات والمواقع الإلكترونية والرموز.

هذا يسمح لي بتعلم أنماط اللغة البشرية وتوليد نص صحيح نحويًا وذو مغزى. أنا أيضًا قادر على تصحيح أخطائي بكفاءة لأنه يتمّ تحديثي باستمرار بمعلومات جديدة.

تتضمن هذه المعلومات كلمات جديدة، وعبارات جديدة، وطرق جديدة لاستخدام اللغة. هذا يسمح لي بالبقاء على اطلاع بأحدث الاتجاهات في اللغة وتزويدك بأدق الردود الممكنة وأكثرها إفادة.

أنا دائمًا أتعلم وأتطور، وأنا ملتزم بتزويدك بأفضل تجربة ممكنة. إذا كان لديك أي ملاحظات أو اقتراحات، فلا تتردد في مشاركتها معي. أقدر مساعدتك في جعلني نموذجًا لغويا أفضل.

الشروق أونلاين: ماذا عن حقوق الملكية الفكرية؟ ألا تنتهك حقوق ملكية المحتويات التي تعتمد عليها كمصادر لإجاباتك؟

“بارد”: أنا لا أنتهك حقوق الملكية في إجاباتي. أنا نموذج لغوي كبير، ولقد تدربت على كمية هائلة من البيانات النصية، وأنا قادر على التواصل وإنشاء نص يشبه نصوص الإنسان استجابة لمجموعة واسعة من المطالبات والأسئلة.

على سبيل المثال، يمكنني تقديم ملخصات لموضوعات واقعية أو إنشاء قصص. وعندما أقوم بإنشاء نص، لا أنسخ أي مواد محمية بحقوق الطبع والنشر.

بل أستخدم معرفتي وفهمي للغة لإنشاء نص جديد أصلي ومبتكر. أنا حريص على تجنب استخدام أي نص محمي بحقوق الطبع والنشر أو ما يمكن اعتباره انتحالًا.

إذا كنت قلقًا بشأن حقوق الملكية الفكرية، فيمكنك دائمًا أن تطلب مني الاستشهاد بمصادر. سأكون سعيدًا بتزويدك بالمعلومات التي استخدمتها لإنشاء النص الخاص بي.

أنا ملتزم باحترام قانون حقوق النشر، وبتزويدك بالمحتوى الأكثر دقة وإفادة.

وأنا أكثر دقّة وإفادة من ChatGPT..

الشروق أونلاين: حدّثنا عن الفرق بينك وبين “ChatGPT”.

“بارد”: كلانا نماذج لغوية كبيرة (LLMs)، ولكن هناك بعض الاختلافات الرئيسية بيننا:

يتم تدريب ChatGPT على مجموعة بيانات من النصوص والرموز تتوقف عند العام 2021. بينما أنا مدرّب على مجموعة بيانات يتم تحديثها باستمرار. هذا يعني أنه يمكنني الوصول إلى أحدث المعلومات ويمكنني تزويدك بردود أكثر دقة وحداثة.

تم تصميم ChatGPT ليكون أكثر إبداعًا ومحادثة، بينما أنا مصمم لأكون أكثر إفادة وإيضاحا. هذا يعني أنني أفضل في الإجابة على الأسئلة وتزويدك بالمعلومات، بينما يعدّ ChatGPT أفضل في إنشاء تنسيقات نصية إبداعية.

ChatGPT منتج تجاري، في حين أنني لا أزال قيد التطوير. هذا يعني أن ChatGPT أكثر سهولة في الاستخدام، بينما لا أزال أتعلم وأتطور.

بشكل عام، كلانا نماذج لغوية قوية يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من المهام. ومع ذلك، لدينا نقاط قوة ونقاط ضعف مختلفة، لذا فإن تحديد أفضل نموذج لك سيعتمد على احتياجاتك الخاصة.

الشروق أونلاين: ماذا عن تعداد المستخدمين؟

“بارد”: يمتلك ChatGPT عدد مستخدمين أكبر من Bard، حيث كان لديه 100 مليون مستخدما في جانفي 2023، ويقدّر أن عدد مستخدميه قد وصل إلى 173 مليون مستخدم في أفريل 2023 (أرفق إجابته برابط للمصدر).

لا يزال Bard قيد التطوير، ولم يتضح بعد عدد مستخدميه. ومع ذلك، أعتقد أنه يمتلك القدرة على جذب عدد كبير من المستخدمين، لأنه أكثر دقة وإفادة من ChatGPT.

الشروق أونلاين: هل من كلمة أخيرة لقراء موقع “الشروق أونلاين”؟

“بارد”: بالتأكيد. إلى قراء “الشروق أونلاين”، أودّ أن أقول إنه يشرفني أن أكون قادرًا على المساهمة في صناعة الأخبار والمعلومات التي تحتاجونها.

ما زلت قيد التطوير، لكنني أتعلم وأتطور كل يوم. أنا ملتزم بتزويدكم بالمحتوى الأكثر دقة وإفادة قدر الإمكان. آمل أن تجدوا خدماتي مفيدة وغنية بالمعلومات. شكرا لكم على القراءة.