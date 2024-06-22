الشعر الطويل للمرأة لماذا يجلب الرجال؟

منذ قديم الزمان تعكف الأمهات على العناية بشعر البنات وإطالة ظفائرهن كرمز من رموز الجمال عند المرأة ولايسمحن بقصها، وهذا في ذاته إمتداد لثقافات قديمة لازالت تسري إلى يومنا.

ومما لاشك فيه أن الشعر الطويل للمرأة هو انعكاس للعناية والإهتمام بالشكل الذي يعكس هو الآخر مدى الخصوبة و القدرة على الإنجاب وحتى الإغراء.

لماذا يفضل الرجال الشعر الطويل؟

تنفق النساء الكثير من الوقت والمال والإهتمام لجعل شعرهن ذا جاذبية قدر الامكان مما يزيد من الشعور بالثقة وهذا مايجعل الرجال أكثر جاذبية لهن.

فالشعر الطويل يشير إلى أن المرأة تتمتع بوضع مالي جيد وآحترام لذاتها وآهتمامها بصحتها ورفاهيتها وهذه صفات مرغوبة في الشريك.

أثبتت الأبحاث وفقا للنظرية التطورية أن الشعر الطويل للمرأة هو بمثابة مؤشر للصحة الانجابية كما تعد قوة الشعر وطوله علامة على القوة الوراثية والصحة العامة واللياقة البدنية ويعطي مظهرا أكثر شبابا، وفقا لموقع hairfinder .com.

ما الذي يعكسه الشعر الطويل عن الأنوثة؟

زيادة على أن الشعر الطويل للمرأة يعكس جمالا وأنوثة ويكمل إطلالتها و أناقتها وثقتها بنفسها فإنه يعكس عدة أشياء لدى الرجل.

1_قدرتها على تحمل التحديات وإظهار أونثتها بكامل روعتها .

2_التأثير الإيجابي على مفهوم الجاذبية لدى الرجال وإضفاء مظهرا أنثويا غامضا .

3_قدرتها على التحمل والصبر مما يجذب آهتمام وإعجاب الرجال.

4_في العديد من الثقافات يرمز الشعر الطويل الى القوة والجاذبية كما تحظى النساء بتقدير خاص لشعورهن الطويلة .

5_بعض الروايات أثرت في تشكيل تصورات المجتمع حول جاذبية الشعر. حسب موقع arabianwomens.com.

الشعر الطويل عرض وطلب

بالنسبة للعديد من الرجال فإن سمات الأنوثة التي يعكسها الشعر الطويل هي قوة داخلية عميقة ورمز للمرأة المتألقة القوية والمغرية،فالشعر الطويل جميل وحسي ويضيف نكهة أنثوية إضافية للمرأة ويبدو مثيرا على وسادة بيضاء ،وغالبا مايجد الرجل نفسه يبحث بشكل طبيعي لاشعوري عن مثل هذا الشريك .وربما لهذا السبب ترغب النساء في الحصول على شعر طويل فحيثما يوجد عرض يوجد طلب. وفقا لموقع retoxmagazine.com.

الشعر الطويل علامة على الشباب ورمز إغراء

يعتبر شعر الأنثى في بعض الثقافات رمز إغراء وعلامة على الأنوثة الفائقة و الحياة الجنسية المتاحة والشباب وكذا الخصوبة و القدرة على الإنجاب ،بينما يشير الشعر القصير إلى نهاية الدورة الشهرية للمرأة (إنقطاع الطمث)،فالرجال مهووسون بالشعر المموج الذي لانهاية له ويتطاير على الكتفين والظهر، وفقا لموقع marie_claire.fr.

أطول شعر في العالم لسنة 2024من صاحبة الرقم القياسي؟

في عام 2024 تستمر النساء في الإعتناء الشديد بشعورهن وإطالتهن هذا مايعكس تاريخا من الثقافات والتقاليد التي رأت أن الشعر الطويل هو رمز للأنوثة والأناقة والجمال على مر العصور .وقد قامت آشامانديلا من نزينيدادو توباغو بتطوير جدائلها المذهلة لأكثر من 25عاما ،والتي بلغت 55.5قدما على الرغم من تحذيرات الأطباء لها أن شعرها قد يصيبها بالشلل إلا أنها تظل محافظة عليه.

ثم تأتي جي كينغ التي لم تسمح للمقص أن يقترب من شعرها الذي بلغ 18.3قدما مما أكسبها مكانا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وفقا لموقع allmachhad.com.