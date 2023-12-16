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الشيخ مشعل الأحمد الصباح أميرا للكويت خلفا للشيخ نواف

الشروق أونلاين
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الشيخ مشعل الأحمد الصباح أميرا للكويت خلفا للشيخ نواف
وكالات
الشيخ مشعل الأحمد الصباح

أعلنت الكويت، السبت، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح أميرا للبلاد خلفا للشيخ الراحل نواف الأحمد الجابر الصباح، وفقا لما ذكر التلفزيون الرسمي.

 وقالت وكالة الانباء الكويتية، إن مجلس الوزراء ينادي بالشيخ مشعل الأحمد الصباح أميرا للكويت خلفا لأخيه غير الشقيق أمير البلاد الراحل.

وكان الديوان الأميري الكويتي أعلن عبر التلفزيون الرسمي، ظهر السبت، وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح عن عمر ناهز 86 عاما، وذلك بعد ما يزيد قليلا عن ثلاث سنوات من توليه السلطة في البلاد.

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