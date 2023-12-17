الصادرات الكهرومنزلية.. مستقبل الجزائر لاكتساح أسواق إفريقيا

تزامنا مع فتح فروع بنكية ورفع القيود الجمركية

جعلت عدة شركات جزائرية في مجال الصناعات الكهرومنزلية، تشارك في معرض الإنتاج الوطني من التصدير إلى الخارج أحد أعمدة نشاطها برقم أعمال بملايين الدولارات سنويا، وخصوصا باستهداف سوق إفريقية صارت أكثر إغراء تزامنا مع انضمام الجزائر إلى مبادرة التجارة الإفريقية الموجهة، وافتتاح وكالات بنكية بدول من غرب القارة لأول مرة.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أمر خلال افتتاح معرض الإنتاج الجزائري قبل أيام، بإحصاء الشركات والمؤسسات التي تمكنت من تغطية الاحتياجات الوطنية لكي يرخص لها بالتصدير، كما تطرق إلى ملف فتح المقايضة مع النيجر وموريتانيا ومالي في سنة 2024.

وتكشف جولة ميدانية لـ”الشروق” بمعرض الإنتاج الوطني المتواصل بقصر المعارض حتى الـ23 ديسمبر الجاري، أن عديد شركات الصناعات الكهرومنزلية ركزت نشاطها على استهداف أسواق بالقارة الإفريقية على وجه الخصوص، بالنظر للحوافز التي صارت متاحة في إطار مبادرة التجارة الموجهة ومنطقة التبادل الحر القارية.

كوندور.. تصدير 100 مليون دولار من أجهزة الضغط للثلاجات

في هذا السياق، كشف المدير العام المساعد لمجمع كوندور محمد الصالح دعاس عن مشروع مصنع جديد للشركة باستثمار يناهز 100 مليون دولار، لإنتاج أجهزة الضغط الخاصة بالثلاجات والتي ستصبح منتجات جزائرية مصنعة محليا.

وأوضح دعاس في تصريح لـ”الشروق” أنه تم إطلاع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تفاصيل المشروع خلال تدشين معرض الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أن هذا المصنع سينتج 4 ملايين وحدة سنويا من أجهزة الضغط الخاصة بالثلاجات.

وذكر مسؤول كوندور أن مليون وحدة سيتم توجيهها للسوق الوطنية، فيما سيتم تصدير 3 ملايين وحدة أخرى إلى الخارج، وهو ما سينجر عنه صادرات بنحو 100 مليون دولار سنويا فقط من مبيعات أجهزة الضغط الخاصة بالثلاجات.

وتوقع المدير العام المساعد لمجمع كوندور أن يتم استلام هذا المشروع الهام في غضون 10 إلى 11 شهرا على أقصى تقدير.

وخلال عرضه لتشكيلة منتجات مجمع كوندور الجديدة، شدد دعاس على أن انضمام الجزائر لمبادرة التجارة الموجهة بإفريقيا التي تتيح مبادلات من دون حواجز جمركية، في إطار اتفاقية التبادل الحر للقارة (زليكاف)، يمكن أن يمثل فرصة إضافية للشركة لتصدير منتجاتها إلى الدول المنضمة للمبادرة لحد الآن، علما أن منتجاتها متواجدة أصلا في اثنين من هذه الدول وهما مصر وتونس.

براند.. تصدير 2 مليون منتج في 2023

من جهتها، أوضحت مديرة الاتصال بشركة براند الجزائر سواسي فطيمة أن الصادرات إلى الخارج ستبلغ نحو 2 مليون منتج بنهاية السنة الجارية نحو عدة وجهات دولية.

وأوضحت فطيمة سواسي أن الشركة تقوم بتصدير منتجاتها إلى عدة وجهات خصوصا في إفريقيا والشرق الأوسط، موضحة أن براند تقوم بتزويد فروعها في دول مغاربية على غرار تونس، فضلا عن دول من إفريقيا، ودول الشرق الأوسط يتم تزويدهم عبر المكتب التمثيلي لها متواجد بدبي الإماراتية.

وأشارت المتحدثة إلى أن المنتجات التي يتم تصديرها هي الغسالات والثلاجات واللوحة الأم لمختلف المنتجات، وأن الصادرات تسجل كل سنة تطورا ونموا مقارنة بسابقتها.

جيون.. التصدير مستمر منذ سنوات والسنغال قريبا

وفي السياق ذاته، كشفت فرح أوشعبان، وهي مديرة التسويق ب”جيون إليكترونيكس للصناعات الكهرومنزلية” المتواجدة ببرج بوعريريج، أن الشركة تصدر منتجاتها منذ سنوات نحو عدد من الدول.

وذكرت أوشعبان أن جيون دخلت تجربة التصدير منذ سنوات ولا زالت مستمرة في ذلك، خصوصا نحو تونس وموريتانيا، موضحة أنه يجري العمل حاليا لدخول بلدان إفريقية أخرى على غرار السنغال، خصوصا مع افتتاح فرع لبنك جزائري في هذا البلد الإفريقي، في حين تستهدف الاستراتيجية المستقبلية للشركة بلوغ أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.

وكشفت نفس المسؤولة عن افتتاح قريب لوحدتين جديدتين لإنتاج المكيفات والثلاجات بكفاءات جزائرية مائة بالمائة ببرج بوعريريج، ما سيرفع العدد إلى 8 وحدات، وستساهمان في استحداث نحو 7000 منصب عمل.