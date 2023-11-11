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الصحراء الغربية : الآلاف يتظاهرون في مدريد دعما لتقرير المصير

الشروق أونلاين
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الصحراء الغربية : الآلاف يتظاهرون في مدريد دعما لتقرير المصير
ح. م
سار الآلاف ظهيرة اليوم، السبت 11 نوفمبر، في شوارع العاصمة الإسبانية مدريد ودلك للمطالبة باحترام القانون الدولي واستقلال الصحراء الغربية.

سار الآلاف ظهيرة اليوم، السبت 11 نوفمبر، في مظاهرة عبر شوارع العاصمة الإسبانية مدريد للمطالبة باحترام القانون الدولي واستقلال الصحراء الغربية.

“وجوههم بين الإثارة والغضب والأمل لشعب بأكمله”، هكذا بدأت صحيفة “بوبليكو” الإسبانية تقريرها حول المسيرة.

وهي مسيرة شارك فيها حوالي 5000 متظاهر، بينهم شخصيات سياسية إسبانية بارزة منها يولندا دياز، زعيمة سومار والنائبة الثانية لرئيس الحكومة الإسبانية، وإيزابيل سيرا، المتحدثة في حزب بوديموس والمستشارة في وزارة المساواة، ومونيكا غارسيا، المنسقة والمتحدثة باسم الحزب حزب ماس مدريد.

المسيرة نظمتها نظمها تنسيقية منظمات التضامن مع الشعب الصحراوي والمغتربين الصحراويين. بعد ثلاثة أيام ستكون قد مرت 48 سنة على توقيع اتفاقيات مدريد الثلاثية بين إسبانيا، المغرب وموريتانيا والتي “أجهضت عملية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية والتي بدأت مرحلة من الاحتلال العسكري. وانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان وخرق دائم للشرعية الدولية”. حسب نداء المسيرة الذي تمت قراءته نهاية المسيرة ونقلته صحيفة “بوبليكو”.

صحيفة “الكوفيدونسيال” الإسبانية، قالت أن سومار، وهو حزب يولاندا دياز، النائبة الثانية لرئيس الحكومة الإسبانية ووزيرة العمل والاقتصاد الاجتماعي، اتفق مع البوليساريو على اتفاق غير رسمي من 11 نقطة لتعزيز مطالب ممثلي الصحراويين خلال الدورة التشريعية المقبلة.

يولاندا دياز وأثناء مشاركتها في هذه المظاهرة المطالبة بـ”حق تقرير المصير للشعب الصحراوي” ومن أجل “إنهاء الاستعمار” قالت أن حزب سومار “يواصل الدفاع عن الشعب الصحراوي واحترام الشرعية الدولية”، حسب ما نقلته الصحيفة.

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