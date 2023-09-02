الصحراء الغربية : واشنطن تدعم الخطة الأممية لتسوية النزاع

قالت البوليساريو أن نجاح المبعوث الخاص للصحراء الغربية في مهمته يعتمد بشكل كبير على مدى دعم مجلس الأمن له.

قالت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تدعم الخطة الأممية بشأن ملف الصحراء الغربية، هذا بعد لقاء جمع اليوم بين نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، جوشوا هاريس، بالرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي.

المبعوث الأمريكي والمكلف بشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الأمريكية التقى اليوم السبت 2 سبتمبر، بكل من الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي، وكبار ممثلي جبهة البوليساريو، بالإضافة إلى ممثلين عن الوكالات الأممية والمنظمات الغير حكومية.

الخارجية الأمريكية نشرت “وشدد هاريس على أهمية الدعم الكامل والمشاركة مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، بروح الواقعية والتسوية، في الوقت الذي يكثف فيه جهوده لتحقيق حل سياسي دائم وكريم لشعب الصحراء الغربية.”

البوليساريو : نجاح دي مستورا يعتمد على دعم مجلس الأمن

البوليساريو، وفي ختام اللقاء قالت في بيان “أن نجاح السيد دي مستورا في مهمته يعتمد بشكل كبير على مدى دعم مجلس الأمن له، وخاصة الدول الفاعلة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، بالنظر إلى تجارب من سبقوه والذين تعثرت جهودهم بسبب إحجام مجلس الأمن عن الرد الحازم على عرقلة دولة الاحتلال وتملصها من التزاماتها.”

كما ركزت على “أن الدعم الحقيقي والعملي لجهود المبعوث الشخصي يستلزم وجوبا خلق الظروف اللازمة لتمكين بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) من تطبيق مأموريتها التي كلفها بها مجلس الأمن طبقا لخطة التسوية الأممية الأفريقية لعام 1991.”