الصحراء الغربية : وفد من أحزاب جزائرية وسفراء دول في زيارة لمخيمات الصحراويين

يشرع اليوم الثلاثاء، 14 نوفمبر، وفد مكون من أحزاب سياسية جزائرية إضافة إلى سفراء دول مانحة، مرفوقين بالسفير الصحراوي بالجزائر في زيارة إلى مخيمات الصحراويين في تيندوف.

يشرع اليوم الثلاثاء، 14 نوفمبر، وفد مكون من أحزاب سياسية جزائرية إضافة إلى سفراء دول مانحة، مرفوقين بالسفير الصحراوي بالجزائر في زيارة إلى مخيمات الصحراويين في تيندوف.

حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، فالوفد استهل زيارته من ولاية العيون حيث استقبل من طرف سلطات وجماهير ولاية العيون، بحضور رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة السيد إبراهيم غالي وأعضاء من الأمانة الوطنية والحكومة.

حسب نفس المصدر، رؤساء وممثلوا الأحزاب الجزائرية المشاركين في الزيارة عبروا عن استمرار وقوف الجزائر حكومة وشعبا مع قضية الشعب الصحراوي، قائلين ” أن صمود الشعب الصحراوي بعد مرور خمسة عقود على اتفاقية مدريد دليل واضح على أن هذا الشعب لن يرضى بغير الحرية والاستقلال مهما كلفه ذلك من ثمن”.

كما عبر المتدخلون عن قناعاتهم بزوال الاحتلال أينما كان وبحتمية نصر الشعور المستعمرة كما استحضروا صمود الشعب الفلسطيني في غزة في وجه العدوان الإسرائيلي.

أما الوزير الأول الصحراوي وعضو جبهة البوليساريو، بشرايا حمودي بيون، فقد عبر عن امتنان الشعب الصحراوي للدعم الجزائري قائلا أن مواقف الجزائر ثابتة ليس فقط من القضية الصحراوية العادلة وإنما أيضا من كل قضايا التحرر، مؤكدا بالمناسبة أن الشعب الصحراوي لن يخيب أمل حلفاءه من أحرار العالم.

وإضافة إلى المشاركين في الزيارة من رؤساء وممثلي 12 حزبا سياسيا جزائريا، يشارك في الزيارة كل من سفراء الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا وتركيا إضافة لدول أخرى مانحة.