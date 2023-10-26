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الصحفيون في غزة.. 24 شهيدا منذ بدء عدوان الاحتلال

الشروق أونلاين
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الصحفيون في غزة.. 24 شهيدا منذ بدء عدوان الاحتلال

ارتفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 24 صحفيا. 

ويواصل الاحتلال الصهيوني استهداف الصحفيين الفلسطينيين منذ بداية “طوفان الأقصى”، في “محاولة منه لإرهابهم وثنيهم عن نقل الحقيقة وتغطية جرائمه البشعة ضد الإنسانية”، حسب بيان حماس.

وأشارت نقابة الصحفيين الفلسطنيين إلى “استشهاد 24 صحفياً وصحفية في غزة وإصابة آخرين بجروح، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إضافةً إلى استشهاد وإصابة أفراداً من عائلات الصحفيين”.

كما اعلنت النقابة عن استشهاد خمسة صحفيين منذ أمس الأربعاء: “سلمى مخيمر، سائد الحلبي، أحمد أبو مهادي، جمال الفقعاوي” وكان آخرهم “الصحفية دعاء شرف من إذاعة صوت الأقصى، والتي ارتقت هي وابنها الطفل عبيدة”.

كما “استشهد أفراد من عائلة مراسل قناة الجزيرة من غزة وائل الدحدوح، بينهم زوجته وابنه وابنته، في قصف للاحتلال الصهيوني استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع”.

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