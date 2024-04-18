الصين تؤكد دعمها لعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة

تؤيد الصين قبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. حسب ما أكده الناطق باسم الخارجية الصينية لين جيان يوم الخميس.

وقال جيان في تصريحه اليومي لوسائل الإعلام، إن بكين “ترحّب بإجراء مجلس الأمن مناقشات بشأن قبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة”.

كما جدّد المتحدث الصيني بالمناسبة، دعوة بلاده إلى “عقد مؤتمر سلام دولي، لوضع جدول زمني وخريطة طريق لحلّ الدولتين” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقدّمت الجزائر يوم الثلاثاء، مشروع قرار إلى مجلس الأمن، يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول دولة فلسطين عضوا كاملا في المنظمة.

وتمت برمجة جلسة التصويت على مشروع القرار، مساء الخميس 18 أفريل الجاري. عند الساعة العاشرة 22:00 ليلا بتوقيت الجزائر.

وللحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ستكون دولة فلسطين في حاجة إلى موافقة 9 أعضاء من أصل 15 عضوا في مجلس الأمن. على أن لا يستعمل أي من الأعضاء الدائمين حقّ النقض.