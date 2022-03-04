الصين تتضامن مع روسيا.. كرويا

لن تُبثّ تلفزيونيا في الصين المقابلات العشر للجولة الـ 28 من عمر بطولة إنجلترا لِكرة القدم.

وتُجرى هذه المقابلات ما بين السبت والإثنين المقبلَين، بينها المواجهة الجوارية القوّية التي يُنشّطها فريقا مانشستر سيتي (رياض محرز) ومانشستر يونايتد.

وأقدم مالك حقوق النقل التلفزيوني الحصري لِبطولة إنجلترا في الصين على هذا القرار، بِسبب إصرار مسؤولي “البريمرليغ” على إقحام السياسة في المجال الرياضي.

وأوضحت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية، الجمعة، أن انطلاقة مقابلات الجولة الـ 28 سيسبقها وقوف اللاعبين دقيقة صمت، وحمل قائدي الفرق شارات خاصّة، تعاطفًا مع الأوكرانيين في الأوضاع الأمنية التي يشهدها هذا البلد. ومعارَضةً للسياسة الرّوسية.

وكانت الصين قد امتنعت عن التصويت في هيئة الأمم المتحدة، في “استفتاء” حول قرار يُدين العملية العسكرية الرّوسية في أوكرانيا.