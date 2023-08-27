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الصين تحتضن منتدى السلام والأمن مع إفريقيا

الشروق أونلاين
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الصين تحتضن منتدى السلام والأمن مع إفريقيا
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وزير الدفاع الصيني

أعلنت وزارة الدفاع في الصين يوم الأحد، عن عقد النسخة الثالثة من “منتدى السلام والأمن” مع إفريقيا في الفترة ما بين 28 أوت الجاري و2 سبتمبر المقبل.

ويهدف المنتدى، حسب ما نقله تلفزيون محلي عن الوزارة، إلى “تعزيز التواصل الاستراتيجي بين وزارات الدفاع في الصين والدول الإفريقية”.

كما يسعى هذا اللقاء الدولي إلى “بناء مجتمع صيني إفريقي ذي مستقبل مشترك في العصر الجديد”، وفق المصدر ذاته.

وسيشرف عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع الوطني الصيني لي شانغ فو، على أشغال هذا المنتدى، يضيف البيان.

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